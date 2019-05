WEEKEND in Sicilia: venerdì e sabato bel tempo, da domenica nuovo peggioramento - Ragusa Oggi

La Sicilia in queste ore sta vivendo un diffuso rialzo termico dovuto al richiamo di correnti miti di natura prefrontale dovuto all’ingresso di una perturbazione sul nord-Italia.

Venerdì 10 e sabato 11 maggio: Avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvolo ovunque salvo addensamenti durante la notte e primo mattino sul settore occidentale nella giornata di venerdì. Il pomeriggio proseguirà all’insegna del bel tempo con qualche nube innocua in più presente sul settore nord-occidentale nella giornata di venerdì e sull’entroterra nella giornata di sabato. Letemperature saranno in lieve calo mentre i venti soffieranno deboli o moderati da nord-ovest. Per quanto riguarda i mari: venerdì risulteranno mossi, con moto ondoso in attenuazione nella giornata di sabato e tendenti a poco mossi.

Domenica 12 maggio: dopo una notte caratterizzata da condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, già dal mattino assisteremo ad un aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest in estensione al trapanese e a tutta la fascia tirrenica con l’arrivo di rovesci sparsi e qualche temporale. I fenomeni potranno risultare intensi in particolar modo su palermitano orientale e messinese ionico. Durante il pomeriggio le piogge si sposteranno sul settore centro-orientale, specie catanese, mentre sui restanti settori assisteremo a temporanee ampie schiarite. In serata nuove nubi in arrivo sulla fascia tirrenica con possibili locali fenomeni. Le temperature saranno in sensibile calo e si porteranno su valori inferiori alle medie stagionali mentre i venti soffieranno forti di ponente e maestrale. Per quanto riguarda i mari il moto ondoso sarà in rapido aumento col Canale di Sicilia che risulterà molto mosso o agitato dal pomeriggio, tendenti a mossi o molto mossi i restanti mari.

TENDENZA SUCCESSIVA: la creazione di un ponte anticiclonico sul nord-Europa favoriràcondizioni di instabilità sulla nostra isola con piogge e rovesci che colpiranno in una prima fase la fascia tirrenica ma ne riparleremo nel nostro prossimo approfondimento.

