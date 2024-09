Volontari al Pantano Longarini dopo l’incendio doloso di fine luglio. Si ritorna dopo un primo intervento di una settimana fa

Una ferita difficile da sanare. Eppure si sta lavorando per ripulire l’area del Pantano Longarini dopo l’incendio del 30 e 31 luglio scorsi che ha procurato serie danni alla Riserva naturale lungo la costa fra Ispica e Pachino al confine fra le province di Ragusa e Siracusa. Danni al punto tale che le specie di animali ospiti di questa area protetta hanno lasciato i luoghi. I piccoli fenicotteri che si sono visti lungo le spiagge della Sicilia sud-orientale ne sono una prova.

L’appello per un nuovo intervento di bonifica in programma domani.

“Per chi volesse dare una mano a pulire il Pantano Longarini venga all’appuntamento di domani mattina – scrive sui social Paolo Galasso, esperto in biologia del gruppo che segue da vicino la vita della riserva naturale gestita da una Fondazione tedesca, la Fondazione Pro Diversità – vista la partecipazione e l’efficacia dell’intervento di martedì scorso, riproponiamo per domani, alle 8:30, la bonifica del percorso ciclabile di Pantano Longarini Nord, devastato dagli incendi dolosi di agosto. La natura vi ringrazia per il vostro aiuto!”.

