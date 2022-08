Volo Comiso-Bologna? Ciao ciao. Ryanair cancella collegamento e Sac contesta

Con le mani, con i piedi, con il c..o: ciao ciao. Ciao al collegamento aereo Comiso – Bologna. Troppo bello per essere vero. Ryanair ha deciso di cancellare il collegamento con l’Emilia Romagna contribuendo indirettamente a mantenere l’isolamento di questa provincia. Se c’erano state delle buone opportunità alla luce di questa tratta aerea, purtroppo dobbiamo a ricrederci. Il vettore internazionale ha cancellato la tratta e dunque niente più collegamento per l’aeroporto di Comiso nel frattempo acquisito con un’operazione finanziaria su cui è meglio non far commenti, dall’aeroporto di Catania.



La Soaco non ci sta e contesta Ryanair, ma naturalmente siamo in una battaglia che sa molto di Davide contro Golia dove però è sempre Ryanair ad avere il coltello dalla parte del manico.

Sul quotidiano La Sicilia oggi in edicola, in un’intervista di Michele Farinaccio, l’ex ad Soaco Rosario Di Bennardo contesta la compagnia aerea. E chiarisce: “La soppressione del Comiso- Bologna? Niente di addebitabile a Sac, bensì alla volontà di Ryanair di tagliare i propri voli un po’ in vari aeroporti”.

Le motivazioni? Ci sono quelle di natura energetica ma anche altri problemi di natura burocratica come dice lo stesso Di Bennardo: “Tra gli aumenti dei costi, chiede più contributi, cosa che gli aeroporti non possono permettersi di dare. Il problema è quello che Ryanair sta riducendo in tutti gli scali per tutta una serie di cose che contesta al Governo, come l’addizionale comunale che ammonta a 5 euro circa a passeggero, quindi qua non stiamo affatto parlando che taglia a Comiso o quantomeno non solo ma ovunque. Poi è chiaro che faccia scalpore il taglio di Bologna che era una rotta che funzionava benissimo, ma ad esempio sta riducendo anche su Roma. Se c’è la possibilità che non sia l’unica rotta che va a scomparire nell’aeroscalo comisano? Non ci risulta”.

Ma da più parti ci si chiede che fine abbia fatto la pubblicazione del bando sulla continuità territoriale, anche alla luce del fatto che, ad oggi, non è stata nemmeno convocata la conferenza dei servizi. “Si deve necessariamente trovare una sintesi –evidenzia –altrimenti è chiaro che una riduzione di altri voli può diventare un fatto possibile. Sac, da parte sua, ha tutto l’interesse ad aumentarlo il numero di voli e non solo su Comiso. Quindi si sta attualmente discutendo con Ryanair e nello stesso tempo si stanno cercando anche interlocuzioni con altre compagnie che purtroppo però non hanno la capacità di Ryanair”.