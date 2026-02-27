Volley Modica vola a Terni: sfida decisiva per inseguire il quarto posto

Ultimo allenamento al “PalaRizza” e poi partenza per l’Umbria. L’Avimec Modica è pronta a volare a Terni dove domenica alle 16, al “PalaTerni”, affronterà la Volley Academy nella penultima giornata di regular season. Una gara che può pesare tantissimo nella corsa ai play off.

I biancoazzurri arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo la spettacolare rimonta al tie break contro Gioia del Colle, vittoria che ha certificato crescita mentale e solidità del gruppo guidato da Enzo Distefano.

Benassi: “Squadra matura, ma a Terni sarà battaglia”

A presentare la trasferta è il vice allenatore Manuel Benassi, che sottolinea il momento positivo del gruppo ma invita alla massima concentrazione.

«Arriviamo a questa difficile trasferta nella miglior maniera possibile. Se due mesi fa ci avessero parlato di un finale così, avremmo firmato. La squadra ha trovato maturità e lo ha dimostrato rimontando due set a Gioia del Colle e vincendo al tie break. È un segnale fortissimo».

Terni, però, non sarà un avversario semplice. Il cambio di guida tecnica ha dato nuova linfa alla squadra umbra, capace di mettere in difficoltà anche le big del girone. «Giocano bene in casa, difendono molto e stanno forzando tanto al servizio. Per noi sarà una trasferta delicata. Dovremo scendere in campo con il coltello tra i denti e indirizzare il match dalla nostra parte».

Attenzione particolare all’ex di turno, Javier Martinez, protagonista nelle ultime uscite dei ternani. «Sta attraversando un buon momento e ha giocato i palloni decisivi. Cercheremo di contenerlo a muro e in difesa».

Duemila spettatori e Nelson Dida sugli spalti

Al “PalaTerni” è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con circa duemila tifosi pronti a sostenere la squadra di casa. Tra loro dovrebbe esserci anche l’ex portiere del Milan, Nelson Dida, presenza che aggiunge fascino all’evento ma che non intimorisce i modicani.

Nastasi: “Possiamo ancora sognare”

A caricare l’ambiente è il libero e vice capitano Vincenzo Nastasi. «Per noi è un’occasione fondamentale. Siamo a tre punti dal quarto posto e a cinque dal terzo occupato da Gioia del Colle, che dovrà affrontare le prime due della classe. Dobbiamo fare il massimo nelle ultime due partite».

L’obiettivo è chiaro: centrare un piazzamento tra le prime quattro per giocare in casa la seconda gara dei play off ed eventualmente il golden set decisivo. «Lo scorso anno abbiamo disputato la bella in trasferta contro Lagonegro. Sappiamo quanto possa incidere il fattore campo. Non dipende solo da noi, ma daremo tutto per conquistare sei punti e continuare a sognare».

