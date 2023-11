Volley Modica, un weekend da incorniciare: anche la formazione di serie D vince in trasferta a Pedara

L’Avimecc Volley Modica ha iniziato la sua avventura in Serie D con una vittoria importante in trasferta contro la Giavì Pedara. La squadra, composta principalmente da giovani delle formazioni under 19 e under 17, ha mostrato grinta e determinazione al suo esordio nella categoria.

Nel primo set, i giovani biancoazzurri hanno dominato il campo e hanno vinto agevolmente con un punteggio di 25-16. La stessa determinazione è stata evidente nel secondo set, che hanno chiuso con un punteggio di 25-20, mettendo a segno un altro successo.

Nel terzo set, la squadra di casa ha cercato di reagire e ha vinto il parziale con un punteggio di 25-22, ma i modicani non si sono lasciati intimidire.

Nel quarto set, la partita è diventata più combattuta, ma i giovani della Volley Modica hanno tirato fuori il carattere e hanno vinto 25-23, assicurandosi così i primi tre punti della stagione.

Il responsabile delle formazioni under e della squadra di Serie D, Giorgio Scavino, ha elogiato il carattere del gruppo e ha sottolineato che ci sono ancora margini di miglioramento. La squadra è sulla buona strada e si prepara per il prossimo incontro casalingo contro il Gravina, che si terrà al “Geodetico” di via Fabrizio. La vittoria in trasferta è un ottimo punto di partenza per la squadra modicana nella sua avventura in Serie D.