Volley Modica: Simone Di Lorenzo è il nuovo scoutman

L’Avimecc Modica ha annunciato l’ingaggio di Simone Di Lorenzo come nuovo scoutman. Di Lorenzo apporterà la sua esperienza a supporto del coach Enzo Distefano per le valutazioni e le analisi delle prestazioni della squadra.

Con una solida esperienza maturata nei campionati femminili e un precedente coinvolgimento nel campionato di Serie A3 con la Saturnia Acicastello, Di Lorenzo ha iniziato la sua carriera collaborando con il settore giovanile della Roomy. Successivamente, ha proseguito nella Terza Serie con il sestetto etneo, per poi fare un’esperienza in Serie A2 con Lagonegro. Nella scorsa stagione, ha ricoperto il ruolo di scoutman per il Catania Volley.

“Per me è un privilegio entrare a far parte della ‘famiglia’ Avimecc Modica,” ha dichiarato Di Lorenzo. “C’era già stato qualche contatto in passato, ma questa volta ho deciso di accettare e sono pronto a dare il massimo per questa importante realtà pallavolistica siciliana. Il campionato di Serie A3 sta crescendo di livello anno dopo anno, e sarà sempre più difficile indicare le squadre favorite. Sono convinto che anche noi diremo la nostra in questa stagione. Molte persone nell’ambiente pallavolistico mi hanno parlato bene della società e del suo staff. Vista la mia giovane età, questa con l’Avimecc Modica sarà una grande opportunità di crescita sia professionale sia personale. La squadra ha mantenuto il suo nucleo principale, dimostrando la continuità del progetto e del lavoro di tutto lo staff, e non vedo l’ora di iniziare.”

Anche coach Enzo Distefano si è detto entusiasta dell’arrivo di Di Lorenzo. “Sono contento di avere Simone Di Lorenzo nel mio staff,” ha spiegato Distefano. “Ci siamo subito trovati in sintonia discutendo su come lavorare e interpretare i numeri e le statistiche per la prossima stagione di Serie A3. Simone ha avuto molte esperienze nel campo femminile, incluse alcune in Serie A2 a Lagonegro con Barbiero. Ora arriva all’Avimecc Modica con grande entusiasmo per questa nuova sfida. I suoi stimoli sono una garanzia per tutti noi, e sono certo che in questa stagione lavoreremo bene insieme, avendo chiari gli obiettivi da raggiungere.”

