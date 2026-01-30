Volley Modica, sfida d’alta quota al PalaRizza: arriva la vicecapolista Castellana

Torna davanti al proprio pubblico l’Avimec Modica, attesa domenica pomeriggio da una delle sfide più impegnative della stagione. Dopo il successo esterno di Galatone e lo stop sul campo della capolista Reggio Calabria, i biancoazzurri riabbracciano il PalaRizza ospitando la BCC Tecbus Castellana, seconda forza del girone Blu del campionato di Serie A3.

La formazione allenata da Enzo Distefano vuole sfruttare il fattore campo per riprendere la corsa in classifica, interrotta in Calabria dopo una striscia di quattro vittorie consecutive che aveva rilanciato le ambizioni del sestetto della Contea.

A fare il punto della situazione è il vice allenatore Manuel Benassi, che guarda con fiducia al match di domenica:

“A Reggio Calabria abbiamo affrontato una squadra che si è dimostrata superiore, ma contro Castellana vogliamo giocare con la massima attenzione. Speriamo di recuperare alcune energie che ci sono mancate nell’ultima gara e poter contare su più soluzioni ci lascia ben sperare”.

Nonostante la sconfitta contro la capolista, in casa Avimec resta la consapevolezza di potersela giocare con chiunque:

“Abbiamo dimostrato – continua Benassi – di poter competere con tutte le squadre del girone. Serve reagire con ottimismo e trasmettere positività. A Reggio Calabria, per lunghi tratti, abbiamo giocato quasi alla pari”.

Il precedente della gara di andata alimenta ulteriormente la fiducia:

“A Castellana abbiamo disputato una partita di ottimo livello, mettendoli in difficoltà. Domenica giochiamo in casa e dobbiamo approfittare del fattore campo”.

A suonare la carica è anche il capitano Stefano Chillemi, che chiama a raccolta squadra e tifosi:

“Dopo Reggio Calabria non facciamo drammi. Castellana è una squadra forte, giovane e ben organizzata, ma noi vogliamo rendere il PalaRizza il nostro fortino”.

Fondamentale, ancora una volta, il sostegno del pubblico:

“In trasferta siamo andati vicini al tiebreak, ora in casa vogliamo la vittoria. Per riuscirci abbiamo bisogno dei nostri tifosi, speriamo siano numerosi e calorosi per aiutarci a conquistare i tre punti”.

Una sfida che promette spettacolo, intensità e grande pallavolo, con l’Avimec Modica pronta a giocarsi tutto davanti ai propri sostenitori.

