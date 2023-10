Volley Modica sconfitta da Lagonegro. Ora, si prepara ad affrontare la Shedirpharma

La Volley Modica sconfitta nel primo match stagionale contro la Rinascita Lagonegro. Nonostante la sconfitta, la squadra è pronta a voltare pagina e a prepararsi per la prossima trasferta a Sorrento, dove affronteranno la squadra della Shedirpharma.

La sconfitta ha lasciato una leggera amarezza, in quanto la squadra ha giocato bene in diversi momenti del match ma ha perso punti cruciali. Il vice allenatore dei modicani, Salvo Nicastro, ha riconosciuto che Lagonegro è stata più forte nei fondamentali del muro e della difesa.

Ora l’attenzione è rivolta all’incontro successivo in Campania, dove affronteranno una squadra considerata tra le pretendenti al salto di serie. Il coach, Enzo Distefano, sta lavorando per correggere gli errori del primo match e motivare la squadra per affrontare la sfida contro una squadra ben attrezzata nel girone Meridionale di serie A3.