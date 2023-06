Volley Modica: Salvo Nicastro sarà il vice di coach Enzo Di Stefano nel prossimo campionato

Salvo Nicastro sarà il vice allenatore di Enzo Di Stefano nella prossima stagione di pallavolo della serie A3. La decisione è stata presa dalla dirigenza della squadra presieduta da Ezio Aprile, che ha scelto di dare continuità al lavoro svolto da Nicastro negli ultimi tre anni. L’obiettivo è quello di costruire un futuro solido per la squadra della Contea, puntando a sviluppare il talento interno.

Oltre a essere il vice allenatore, Nicastro continuerà anche il ruolo di scoutman per la squadra modicana. Si dichiara pronto ad affrontare la stagione con entusiasmo e a lavorare sui dettagli che fanno la differenza. Nicastro si aspetta una stagione ricca di soddisfazioni per la società, gli atleti e lo staff. Sottolinea l’ambiente familiare che si è creato nell’Avimecc Volley Modica e si considera fortunato di far parte di questa “famiglia”. Questo spirito di squadra sarà un grande aiuto per affrontare la sfida della serie A3, che si dimostra sempre più competitiva ogni anno. Nicastro è sicuro che riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati insieme alla dirigenza e a ottenere grandi soddisfazioni.