Volley Modica pronta alla sfida dei play off: gara1 a Mantova contro il Gabbiano Farmamed

Cresce l’attesa in casa Avimec Modica per gara1 del primo turno dei play off promozione, in programma domenica al PalaSguaitzer, dove i biancoazzurri della Contea affronteranno per la prima volta nella storia il Gabbiano Farmamed Mantova.

Il match rappresenta una sfida inedita tra due squadre che si misureranno in un doppio confronto: domenica a Mantova e il ritorno il 29 marzo al PalaRizza di Modica. L’obiettivo dei biancoazzurri è portare a casa un risultato positivo in trasferta per poi chiudere il discorso qualificazione davanti al proprio pubblico.

«Quest’anno – spiega coach Enzo Distefano – il girone Blu si incrocia subito con il girone Bianco, quindi affronteremo trasferte lunghe e squadre tecnicamente molto forti. Mantova ha giocatori importanti, soprattutto laterali offensivi di qualità e una fase break ben costruita. Sappiamo che sarà dura, ma siamo concentrati e determinati per giocare la nostra migliore partita fin dal primo punto. I play off sono un campionato a sé: chi vince va avanti, chi perde torna a casa».

Il centrale Daniele Buzzi, pilastro della squadra e autore di numeri eccellenti in stagione, conferma la carica: «Le prossime partite sono decisive, non possiamo sbagliare. Arriviamo dai risultati positivi del girone di ritorno con grande fiducia, ma Mantova è una squadra ostica e sarà una vera incognita. Sono felice dei miei risultati personali, come i 50 muri raggiunti e il traguardo prossimo dei 900 punti in Serie A, ma il mio obiettivo primario resta portare la squadra avanti nei play off».

L’Avimec Modica sosterrà oggi l’ultimo allenamento al PalaRizza prima di partire domani per la lunga trasferta. La partita di domenica sarà diretta dalla coppia arbitrale umbra Andrea Galteri e Azzurra Marani della sezione di Perugia, con primo servizio previsto alle ore 18.

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