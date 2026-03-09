Volley Modica Next Gen, vittoria pesante contro Astra Stadium Catania

Importante affermazione casalinga per la Volley Modica Next Gen, che al “Geodetico” di via Fabrizio conquista tre punti fondamentali battendo in tre set l’Astra Stadium Catania nella diciassettesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Un successo meritato per i giovani biancoazzurri allenati da Ciccio Italia, protagonisti di una prova solida e matura contro una squadra etnea in grande condizione nelle ultime settimane. Il risultato consente al gruppo modicano di compiere un passo decisivo verso la permanenza nel massimo campionato regionale di pallavolo, obiettivo dichiarato a inizio stagione.

Una partita gestita con personalità

La gara è stata combattuta, ma la formazione modicana ha dimostrato grande lucidità nei momenti chiave del match. I padroni di casa hanno mantenuto quasi sempre il controllo del gioco, trovando le soluzioni giuste nelle fasi più delicate e piazzando i colpi decisivi nei momenti determinanti dei set.

L’Astra Stadium Catania ha provato a rimanere in partita lottando con determinazione per conquistare punti utili alla propria classifica, ma i biancoazzurri hanno risposto con ordine e determinazione, impedendo agli ospiti di cambiare l’inerzia del confronto.

Un gruppo giovane che continua a crescere

Con i tre punti conquistati, la Volley Modica Next Gen consolida la propria posizione in classifica e ipoteca di fatto la salvezza. Un traguardo importante per una squadra composta in gran parte da atleti giovanissimi, molti dei quali provenienti dalle categorie Under 17 e Under 19.

Il progetto tecnico della società modicana punta proprio sulla crescita dei giovani talenti del territorio e i risultati ottenuti in questa stagione dimostrano la bontà del lavoro svolto in palestra.

Le parole di coach Ciccio Italia

Soddisfatto a fine partita l’allenatore Ciccio Italia, che ha sottolineato la maturità mostrata dalla squadra nel corso dell’incontro.

Il tecnico modicano ha evidenziato come la partita sia stata condotta con autorità dall’inizio alla fine, con la squadra sempre avanti nel punteggio e capace di gestire con lucidità i momenti più complicati del match.

Fondamentale, secondo l’analisi dell’allenatore, la qualità della fase break e della battuta, che ha messo in difficoltà la ricezione degli avversari limitando l’utilizzo dei centrali. Positiva anche la correlazione muro-difesa e la distribuzione del gioco del palleggiatore, capace di coinvolgere tutte le bocche di fuoco dell’attacco modicano senza dare punti di riferimento alla squadra etnea.

Prossimo appuntamento contro Ragalna

Il calendario prevede adesso un turno di riposo per la squadra di Ciccio Italia. I biancoazzurri torneranno in campo il 22 marzo, quando affronteranno in trasferta il Ragalna in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva proprio nella corsa alla griglia play off.

