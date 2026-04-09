Volley Modica Next Gen Under 19 domina l’Erice Entella in tre set

Facile vittoria per l’Under 19 della Volley Modica Next Gen, che ieri al Geodetico ha superato in tre set l’Erice Entella, nella sfida valida per gli ottavi di finale del campionato regionale di categoria.

La squadra modicana, guidata da coach Ciccio Italia, ha dominato il match sin dal primo set, chiuso 25-20, con l’unica parziale in cui gli avversari hanno mantenuto il punteggio in equilibrio. Dal secondo set in poi, però, è stato un vero e proprio monologo biancoazzurro: 25-10 nel secondo e 25-18 nel terzo set, dimostrando la netta superiorità tecnica e tattica.

Prima del fischio d’inizio, il consigliere provinciale FIPAV Tino Brullo ha premiato la formazione e Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile, per il titolo territoriale conquistato nel Comitato Monti Iblei. Un riconoscimento che ha messo in evidenza il lavoro di crescita dei giovani talenti modicani.

La prestazione di ieri ha confermato la qualità del gruppo biancoazzurro, che ha gestito abilmente anche la rotazione completa del roster senza perdere ritmo o intensità. La vittoria consente ora alla squadra di prepararsi alla final four del 27 aprile, che si disputerà tra il Geodetico di via Fabrizio e il “PalaRizza” di Modica – Giarratana, dove il titolo regionale assegnerà l’accesso alla fase nazionale, con la rappresentanza della Sicilia.

Per la Volley Modica Next Gen Under 19, il cammino continua quindi tra entusiasmo, lavoro di squadra e ambizione: i giovani biancoazzurri si confermano come una delle realtà più solide e promettenti della pallavolo giovanile siciliana.

© Riproduzione riservata