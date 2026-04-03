Volley Modica Next Gen, trionfo under 17: campioni territoriali e pass regionale

Non arrivano solo buone notizie dalla Serie C per la Volley Modica. Il settore giovanile continua a brillare e a regalare soddisfazioni, confermando la crescita costante del vivaio biancoazzurro.

Nell’ultima gara della regular season, disputata a Ragusa, i giovani modicani hanno superato con un netto 3-0 la Free Ball Ragusa, conquistando il titolo di campioni territoriali under 17 e il conseguente accesso alla fase regionale.

Vittoria netta e titolo meritato per l’under 17

Un successo importante, tutt’altro che scontato, che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione dallo staff tecnico guidato da coach Ciccio. La squadra ha dimostrato solidità, determinazione e qualità di gioco, imponendosi con autorità e centrando un obiettivo prestigioso.

Il passaggio alla fase regionale rappresenta ora una nuova sfida, ma anche la conferma del valore di un gruppo in costante crescita.

Bene anche l’under 13: crescita e vittoria al PalaRizza

Ottime notizie anche dalla formazione under 13 allenata da Francesca Giucastro, che al “PalaRizza” ha conquistato una convincente vittoria in tre set contro l’Avola Volley.

Una prestazione che evidenzia i progressi della squadra, capace di mostrare una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

Il vivaio motore del futuro della Volley Modica

I risultati ottenuti dalle formazioni giovanili confermano l’impegno della società modicana nel valorizzare i talenti del proprio vivaio.

L’obiettivo è chiaro: costruire un percorso che permetta ai giovani atleti di arrivare fino alla prima squadra e, più in generale, inserirsi nel panorama della pallavolo che conta.

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