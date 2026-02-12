Volley Modica Next Gen, settimana a mezzo servizio tra rinvii e nuove sfide

Settimana particolare per le formazioni Next Gen della Volley Modica, impegnate nei campionati giovanili e territoriali. Tra rinvii dovuti al Territorial Day e gare disputate, il bilancio racconta di un’attività ridotta ma già proiettata verso un fine settimana ricco di appuntamenti importanti.

A causa della concomitanza con l’evento territoriale, sono state rinviate a data da destinarsi la partita dell’under 15 sul campo della Proplayer Siracusa e quella dell’under 19, che avrebbe dovuto affrontare in casa la Fitness Solarino. Uno stop forzato che ha rallentato il calendario delle squadre giovanili, senza però interrompere il lavoro in palestra.

È scesa regolarmente in campo, invece, la formazione impegnata nel campionato di Prima Divisione, che ha ceduto in tre set sul parquet della Koira Vittoria. Il sestetto allenato da Alessandra Oggioni, pur uscendo sconfitto, ha mostrato segnali incoraggianti, mettendo in evidenza impegno e alcuni tratti di pallavolo di buona qualità che confermano il percorso di crescita del gruppo.

Il prossimo fine settimana offrirà subito l’occasione per riscattarsi. Sabato al Geodetico, la squadra di coach Oggioni tornerà in campo per affrontare i siracusani dell’Ascii Canicattini, in una gara che rappresenta un’importante opportunità per ritrovare continuità di gioco e risultati.

Domenica pomeriggio sarà invece la volta della formazione Next Gen impegnata nel campionato di Serie C, attesa dalla trasferta sul campo del Giavì Pedara. Una partita significativa anche in chiave classifica, in programma in contemporanea con la gara della Serie A3 della Volley Modica contro Sabaudia al PalaRizza, in un fine settimana che vedrà il club modicano impegnato su più fronti.

