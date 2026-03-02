Volley Modica Next Gen espugna Misterbianco: vittoria 3-0 e salvezza sempre più vicina

Successo pesantissimo in chiave salvezza per la Volley Modica Next Gen, che nel campionato regionale di Serie C maschile di pallavolo conquista tre punti d’oro espugnando il campo del Volley Misterbianco con un netto 3-0.

I ragazzi guidati da Ciccio Italia firmano una prestazione di grande compattezza e maturità, mettendo un altro tassello fondamentale nel percorso verso la permanenza nel massimo campionato regionale.

Partita in controllo: Modica colpisce nei momenti chiave

Dopo una prima fase di studio, i biancoazzurri prendono le misure al sestetto catanese e iniziano a colpire con lucidità nei punti deboli degli avversari. Il primo set si chiude sul 20/25, frutto di un gioco ordinato e di una gestione intelligente dei momenti decisivi.

Nel secondo parziale è dominio modicano. Misterbianco accusa il colpo e non riesce più a contenere la pressione della giovane formazione della Contea. Il 16/25 racconta un set mai realmente in discussione, con i ragazzi di Ciccio Italia padroni del campo.

Reazione etnea e break decisivo nel terzo set

Nel terzo parziale il Volley Misterbianco prova a rientrare in partita, ma dalla panchina arriva il richiamo del tecnico modicano a non abbassare la guardia. Portare via l’intera posta in palio da un campo difficile come quello etneo è di vitale importanza per la classifica.

I biancoazzurri lavorano ai fianchi gli avversari e nel momento cruciale piazzano il break decisivo che vale il 21/25 finale. È l’esplosione di gioia per una vittoria che sa di svolta stagionale.

Scavino: “Finalmente abbiamo giocato da gruppo”

Soddisfatto il responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino: «Dal punto di vista tecnico è stata una partita normale tra due squadre che inseguono lo stesso obiettivo, ma il successo pieno è per noi molto importante perché ci allontana dalla zona a rischio. Finalmente siamo riusciti a violare un campo dove non avevamo mai vinto».

Scavino sottolinea anche la crescita collettiva del gruppo: «La prova generale è stata molto buona, abbiamo provato soluzioni diverse con risultati soddisfacenti. La cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo giocato da gruppo. Questo è fondamentale per il prosieguo del campionato e per gli impegni delle formazioni giovanili, per noi prioritari. Non dimentichiamo che affrontiamo la Serie C con uno zoccolo duro composto da ragazzi impegnati anche in Under 19 e Under 17».

Un plauso viene rivolto anche al preparatore atletico Matteo Fratantonio, con la squadra che si presenta in ottime condizioni fisiche in una fase cruciale della stagione.

Sabato sfida salvezza al “Geodetico”

Il cammino non si ferma. Sabato prossimo, alle 19, al “Geodetico” di via Fabrizio, la Volley Modica Next Gen riceverà la visita dell’Astra Stadium Catania, altra formazione in lotta per preservare la categoria.

© Riproduzione riservata