Volley Modica Next Gen corsara a Ragalna: vittoria 3-1 e play off a un passo

Continua il momento d’oro della Volley Modica Next Gen, protagonista nel campionato regionale di Serie C maschile. I giovani biancoazzurri guidati da coach Ciccio Italia conquistano una vittoria pesante in trasferta superando 3-1 la Bricocity Galpe Home City Ragalna nello scontro diretto per la zona play off.

Un successo meritato per la squadra della Contea, che ha disputato una gara di grande intensità e qualità tecnica, riuscendo a mettere spesso in difficoltà un avversario che schiera in rosa atleti di grande esperienza e di categoria superiore.

Partenza perfetta della Volley Modica

L’impatto sulla partita della formazione modicana, sostenuta dal lavoro del direttore generale Luca Leocata, è stato praticamente perfetto. I biancoazzurri hanno impostato subito il proprio ritmo grazie a una battuta efficace, una ricezione ordinata e un muro solido che ha limitato le soluzioni offensive dei padroni di casa.

La Volley Modica è riuscita così a scavare il primo solco nel punteggio, controllando il parziale fino al 17-25 che ha consegnato agli ospiti il primo set.

Secondo set in controllo per i modicani

Il copione della gara non cambia nella seconda frazione di gioco. Nonostante ci si aspettasse una reazione del sestetto etneo, la squadra di coach Italia mantiene alta la concentrazione e continua a concedere pochissimo agli avversari.

Grazie a una gestione lucida degli scambi e a un gioco efficace in tutte le fasi, i biancoazzurri conquistano anche il secondo set con un convincente 18-25, avvicinandosi così al successo pieno.

La reazione di Ragalna riapre la partita

Nel terzo set arriva però la risposta dei padroni di casa. Complice un calo di concentrazione dei modicani, forse già proiettati verso la vittoria finale, la squadra catanese cambia marcia e prende in mano il gioco.

Ragalna approfitta del momento favorevole e domina il parziale, imponendosi con un netto 25-14 che riapre completamente il match.

Reazione biancoazzurra e vittoria finale

Il rischio di vedere sfuggire l’inerzia della partita spinge coach Ciccio Italia a richiamare i suoi prima dell’inizio del quarto set. Le indicazioni del tecnico modicano producono subito l’effetto sperato.

La Volley Modica torna in campo con l’atteggiamento dei primi due set e riprende il controllo della gara. Nonostante i tentativi di resistenza dei padroni di casa, i biancoazzurri chiudono il match conquistando il quarto parziale 20-25, che vale la vittoria finale e tre punti fondamentali.

Classifica: salvezza già conquistata e play off vicini

Con la salvezza ormai raggiunta con largo anticipo, la Volley Modica Next Gen può guardare al finale di stagione con rinnovata fiducia. Il successo nello scontro diretto consente infatti ai biancoazzurri di effettuare il sorpasso in classifica su Ragalna e di portarsi a soltanto un punto dalla zona play off.

Il prossimo turno potrebbe risultare decisivo: la squadra modicana sarà nuovamente impegnata in trasferta contro la Team Volley Messina. Una vittoria in riva allo Stretto permetterebbe ai modicani di superare proprio i peloritani e avvicinarsi concretamente agli spareggi promozione.

Le parole di Giorgio Scavino

A commentare la prestazione dei biancoazzurri è Giorgio Scavino, che sottolinea la qualità del gioco espresso dalla squadra.

«Quella di ieri a Ragalna è stata una bella partita – spiega – abbiamo battuto molto bene, ricevuto e difeso con grande attenzione e il nostro muro è stato per lunghi tratti invalicabile».

Scavino evidenzia anche la capacità della squadra di contenere gli attaccanti avversari, tra cui Nicolosi, atleta con esperienze in categorie superiori.

«A parte il terzo set – continua – abbiamo mantenuto un ritmo alto che non ha permesso a Ragalna di esprimere la propria pallavolo. Torniamo a casa felici del risultato e consapevoli che, dopo aver conquistato la salvezza con largo anticipo, siamo a un solo punto dalla zona play off».

Il dirigente modicano guarda con serenità al prossimo impegno.

«Ci giocheremo tutto nello scontro diretto con la Team Volley Messina, ma senza pressioni. Qualunque sarà il risultato finale, siamo soddisfatti del percorso di crescita compiuto dai nostri giovani».

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