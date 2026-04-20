Volley Modica Next Gen ai play-off: missione compiuta nonostante il ko nel derby

Missione compiuta per la Volley Modica Next Gen nel campionato di Serie C maschile. Nonostante la sconfitta al tie break nel derby contro il Gabbiano Pozzallo, i ragazzi di coach Ciccio Italia conquistano l’accesso ai play-off promozione, centrando un traguardo importante al termine di una regular season intensa e combattuta.

Determinante, oltre alla prestazione sul campo, è stata anche la contemporanea sconfitta del Messina contro Giarre, risultato che ha reso ininfluente il passo falso dei modicani e ha certificato la qualificazione agli spareggi.

Derby combattuto: Pozzallo parte forte, Modica reagisce

La sfida di Pozzallo si è rivelata spettacolare e ricca di emozioni. Il primo set è stato giocato punto a punto, ma a spuntarla ai vantaggi è stata la formazione di casa, più esperta nei momenti decisivi, che ha chiuso sul 26-24.

Nel secondo parziale Pozzallo ha sfruttato il momento di difficoltà degli ospiti, allungando con decisione e portandosi sul 2-0 grazie al 25-19.

Quando la gara sembrava indirizzata, è arrivata la reazione della Volley Modica Next Gen. Nel terzo set, complice anche il turnover dei padroni di casa, i biancoazzurri hanno ritrovato ritmo e fiducia, imponendosi 20-25 e riaprendo il match.

Il quarto set ha confermato la crescita degli ospiti, sempre avanti nel punteggio e capaci di chiudere con un netto 15-25, trascinando la sfida al tie break.

Tie break fatale, ma il traguardo è raggiunto

Nel quinto set Pozzallo ha rimesso in campo i suoi uomini migliori per chiudere la gara, mentre Modica ha pagato lo sforzo profuso nella rimonta. I padroni di casa hanno mantenuto il controllo fino al 15-10 finale, conquistando la vittoria.

Per la Volley Modica Next Gen, però, la sconfitta è indolore: l’obiettivo play-off era già alla portata e viene centrato con merito.

Ora la sfida decisiva contro il Volley Gibellina

La squadra modicana chiude la regular season al quinto posto e si prepara ora alla fase più delicata. Sabato sarà sfida secca contro il Volley Gibellina, seconda classificata del girone A.

Una partita da dentro o fuori che decreterà chi proseguirà il cammino verso la promozione in Serie B. Non ci saranno appelli: chi vince continua a sognare, chi perde chiuderà la stagione.

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