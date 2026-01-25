Volley Modica lotta a testa alta, ma il PalaCalafiore resta un fortino: Reggio Calabria vince in tre set

REGGIO CALABRIA – Non riesce l’impresa all’Avimec Modica sul campo della capolista. Nel suggestivo scenario del PalaCalafiore, la Domotek Reggio Calabria conferma il proprio primato imponendosi per 3-0, al termine di una sfida durata 1 ora e 17 minuti. Nonostante il risultato netto, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano escono dal taraflex con l’onore delle armi, avendo combattuto punto su punto contro un avversario apparso più lucido e concreto nei momenti decisivi. La cronaca del match

Il primo set si apre sotto il segno di capitan Laganà, le cui battute mettono subito in crisi la ricezione modicana (3-0). Modica però non sbanda e resta in scia, trascinata da un solido Barretta (11 punti alla fine per lui). Sotto 12-8, Distefano chiama timeout e la squadra reagisce, arrivando a un soffio dal pareggio sul 19-18. Nel momento cruciale, però, Reggio alza il ritmo e chiude 25-20.

Nel secondo parziale, dopo un avvio equilibrato (3-3), i padroni di casa tentano la fuga (16-11). La panchina modicana prova a spezzare il ritmo con i discrezionali, ma la Domotek non concede varchi e amministra il vantaggio fino al 25-19 siglato ancora da Laganà.

Il terzo set vede un’Avimec orgogliosa, capace di restare aggrappata al punteggio fino al 5-5. Reggio però scava un nuovo solco (12-8). Nonostante gli sforzi finali e un tentativo di rimonta che porta Modica sul 22-19, l’esperienza dei calabresi prevale: Mancinelli mette a terra il pallone del 25-21 che chiude i conti. Infermeria e prospettive

Pesano sul risultato le condizioni fisiche in casa modicana: l’assenza di Bizio Garofolo e l’impiego limitato di un Pedro Putini ancora convalescente hanno ridotto le rotazioni e le opzioni tattiche di coach Distefano. Tuttavia, la prova di carattere di Mariano (9 punti) e Buzzi (8) lascia ben sperare per il futuro.

L’Avimec rientrerà martedì in palestra per preparare il prossimo appuntamento: domenica prossima al PalaRizza arriverà Castellana Grotte, una sfida fondamentale per riprendere la corsa in classifica davanti al proprio pubblico. Il Tabellino

Domotek Reggio Calabria – Avimec Modica 3-0 *(25-20, 25-19, 25-21)*

Domotek Reggio Calabria: Mancinelli 13, Presta 8, Saitta 2, Laganà 14, Lazzaretto 12, Rigirozzo 3, Parrini, De Santis (L1). All. Polimeni. –

Avimec Modica: Barretta 11, Raso, Bertozzi 6, Lugli 2, Putini, Chillemi 3, Cipolloni 1, Buzzi 8, Mariano 9, Nastasi (L1). All. Distefano. –

Arbitri: Erman (Modena) e Martini (Bari).



