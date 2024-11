Volley Modica: la formazione U17 senza ostacoli, turno di riposo per gli U19, in serie C sconfitta nel derby con Pozzallo

La Avimecc Volley Modica continua a distinguersi nel panorama pallavolistico giovanile, con successi importanti nei campionati territoriali di categoria e una crescita costante dei suoi talenti. La settimana appena trascorsa ha regalato soddisfazioni, soprattutto per la formazione Under 17, mentre la squadra di Serie C ha affrontato una sfida difficile ma ricca di insegnamenti.

Under 17: una settimana di successi

La squadra Under 17 ha avuto un calendario intenso, ma ha risposto con due vittorie nette e meritate:

Lunedì: dominio nel derby contro il Gabbiano Pozzallo, con un secco 3–0 che conferma la superiorità dei giovani biancoazzurri.

Recupero contro Paomar Solarino: vittoria in tre set (9/25, 13/25, 22/25) in una gara rinviata precedentemente per l’allerta meteo.

Questi risultati consolidano la posizione dell’Under 17 tra le formazioni più competitive del territorio, confermando il valore di un gruppo solido e ben allenato.

Under 19: attesa per il big match

Settimana di riposo per la Under 19, che però si prepara a un’importante sfida nel prossimo turno contro i pari età del Gabbiano Pozzallo, un vero big match per il vertice della categoria.

Serie C: sconfitta ma con segnali di crescita

La formazione di Serie C ha lottato con impegno contro il Gabbiano Pozzallo, arrendendosi solo in quattro set. Nonostante la sconfitta, la prestazione ha mostrato segni di miglioramento:

La Avimecc Volley Modica continua a raccogliere i frutti di un lavoro intenso nel settore giovanile, con ottimi risultati che dimostrano la validità del progetto sportivo. Mentre le categorie giovanili dominano, l’esperienza in Serie C fornisce una base di apprendimento fondamentale per il futuro. La strada è tracciata, e i successi non tarderanno ad arrivare anche nelle categorie superiori.

