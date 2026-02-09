Volley Modica espugna Tricase al tie-break: vittoria di carattere contro Aurispa Lecce

L’Avimec Modica conquista una vittoria pesantissima in trasferta superando al tie-break l’Aurispa DFV Lecce al termine di una sfida intensa e combattuta durata 2 ore e 27 minuti di gioco.

La squadra guidata da coach Enzo Distefano, dopo essersi portata avanti di due set, ha subito il ritorno dei padroni di casa, ma nel momento decisivo ha dimostrato lucidità e carattere, portando a casa due punti fondamentali per la classifica e ricevendo gli applausi del pubblico leccese.

Modica dominante nei primi due set

L’avvio di gara vede Lecce partire forte, ma Modica reagisce immediatamente ribaltando il punteggio con un parziale autoritario che indirizza il primo set. I biancoazzurri mantengono il controllo del gioco e chiudono la frazione 20-25 dopo 35 minuti.

Nel secondo set Modica continua a spingere con ritmo e qualità. Lecce tenta la rimonta nel finale, ma la formazione modicana resta concentrata e chiude 23-25, portandosi sullo 0-2 grazie al decisivo punto di Bertozzi.

La reazione dell’Aurispa Lecce

Nel terzo set cambia l’inerzia della partita. Lecce trova maggiore efficacia in ricezione e attacco, mettendo in difficoltà il sestetto ospite e chiudendo 25-20, riaprendo la gara.

Il quarto parziale è ancora a favore dei padroni di casa, sospinti dal pubblico del palazzetto di Tricase. Modica perde lucidità e Lecce domina la frazione fino al 25-15, portando il match al tie-break.

Il tie-break della maturità biancoazzurra

Nel quinto set l’Avimec Modica rientra in campo con determinazione. Il break iniziale consente ai biancoazzurri di controllare la frazione decisiva, nonostante il tentativo di rimonta leccese.

La squadra di Distefano mantiene i nervi saldi e chiude 10-15 con la conclusione vincente di Bertozzi, conquistando una vittoria di grande valore su un campo difficile.

