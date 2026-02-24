Volley Modica, entusiasmo e concentrazione: a Terni per il quarto posto

Archiviata con entusiasmo la vittoria in rimonta contro la “corazzata” Gioia del Colle, l’Avimec Modica è tornata in palestra dopo il giorno di riposo concesso da coach Enzo Distefano per preparare la delicata trasferta sul campo della Terni Volley Academy.

Una gara che rappresenta uno snodo cruciale della stagione per entrambe le formazioni.

Terni a caccia di punti salvezza

Il sestetto umbro arriva all’appuntamento con il morale rinforzato dal punto conquistato sul campo della capolista Domotek Reggio Calabria. Un risultato che conferma la competitività della squadra, impegnata nella lotta per evitare i play out.

Contro i biancoazzurri della Contea, Terni giocherà senza risparmiarsi, consapevole che ogni punto può risultare decisivo nella corsa alla permanenza in categoria.

Modica vuole il poker e il sorpasso

Dall’altra parte della rete, Barretta e compagni si presentano al “PalaTerni” forti di tre successi consecutivi e con il morale altissimo. L’obiettivo è chiaro: centrare la quarta vittoria di fila e avvicinare il quarto posto in classifica, attualmente occupato da Lecce con tre lunghezze di vantaggio.

In casa Avimec c’è soddisfazione per il percorso recente, ma nessuno intende abbassare la guardia. La trasferta in Umbria viene considerata, al momento, la più importante della stagione.

Lavoro tecnico e mentale

Coach Distefano e il suo staff stanno lavorando su tutti gli aspetti, sia tecnici sia mentali. La consapevolezza dei propri mezzi è cresciuta settimana dopo settimana, ma la squadra sa che a Terni serviranno concentrazione, intensità e lucidità nei momenti chiave.

La sfida si preannuncia combattuta: entusiasmo contro fame di punti, ambizione contro necessità. Ingredienti che rendono il match del PalaTerni ad alta tensione agonistica.

