Volley Modica dominante: 3-0 su Terni Volley Academy al “PalaRizza”
15 Dic 2025 09:53
Vittoria netta per l’Avimec Modica al “PalaRizza”, dove il sestetto capitanato da Stefano Chillemi ha battuto la Terni Volley Academy con un secco 3-0. I biancoazzurri di coach Enzo Di Stefano hanno impiegato solo 1h23′ per piegare la resistenza degli umbri, che non sono riusciti a contrastare la superiorità dei padroni di casa.
Con una prestazione solida, il team modicano ha conquistato tre punti pesantissimi, migliorando il proprio morale e posizionandosi in modo più favorevole in classifica. Un successo che dà fiducia e permette di guardare al futuro con maggiore ottimismo, anche in ottica play-off.
Primo Set: Avimec Subito Dominante
Il match si è aperto con un’Avimec subito in palla, che ha preso rapidamente il controllo delle operazioni, costringendo la Terni Volley Academy a inseguire. Il primo set è stato segnato da un gioco preciso e incisivo dei modicani che, grazie a un parziale di 16/12, hanno mantenuto un margine di sicurezza fino alla fine. Nonostante una reazione di orgoglio da parte di Terni, che ha provato a ridurre il gap, a chiudere i conti ci ha pensato Checco Barretta con un mani-out decisivo che ha sancito il 25/23.
Secondo Set: La Forza di Modica Non Molla
Nel secondo parziale, la musica non cambia. Dopo una fase iniziale equilibrata, Modica accelera e prende il largo, con un parziale di 16/10. Terni accusa il colpo e non riesce a reagire. La squadra di Di Stefano continua a martellare e a imporre il proprio ritmo, con una gestione impeccabile dei fondamentali. Dopo 22 minuti, un errore in battuta di Darlaczi consente ai biancoazzurri di chiudere la seconda frazione con un 25/14, portandosi così sul 2-0.
Terzo Set: Terni Ci Prova, Ma Modica È Imbattibile
Nel terzo set, la squadra umbra cerca di reagire, e l’ex di turno Javier Martinez prova a galvanizzare i suoi. Terni, infatti, si porta avanti 6/8, ma la risposta di Modica è immediata e veemente. Stefano Chillemi, con una prestazione straordinaria, riporta i suoi in vantaggio a metà frazione, 16/13. A quel punto, Terni è costretta a gettare la spugna. I padroni di casa allungano il punteggio fino al 21/17 e chiudono i giochi con un 25/19 che sancisce il 3-0 finale.
Le Parole di Coach Di Stefano e Barretta
Al termine del match, coach Enzo Di Stefano ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Una vittoria arrivata dopo una settimana di duro lavoro. Sapevamo che era una partita cruciale per la stagione, e siamo stati superiori in tutti i fondamentali. Nonostante qualche momento di difficoltà, siamo riusciti a mantenere la lucidità e a portare a casa tre punti importantissimi. Adesso dobbiamo continuare a lavorare e a pensare partita dopo partita.”
Anche Checco Barretta, autore di una buona prestazione, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria: “Questa partita era fondamentale per alzare il nostro morale. Siamo partiti subito aggressivi e abbiamo mantenuto il controllo per tutta la durata del match. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada e migliorare ogni settimana.”
Avimec Modica: Un’Impressionante Prestazione di Squadra
L’Avimec Modica ha dimostrato di essere una squadra solida, capace di dominare gli avversari sotto ogni punto di vista. La prestazione di Chillemi, con 22 punti, è stata la ciliegina sulla torta di una giornata quasi perfetta. Ma non sono stati solo i singoli a fare la differenza: il gioco di squadra, la gestione dei momenti di difficoltà e l’ottima condizione fisica hanno permesso ai biancoazzurri di non subire mai il ritorno degli avversari.
