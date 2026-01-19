Volley Modica, cuore e carattere: vittoria al tie-break a Galatone dopo una battaglia infinita

L’Avimec Modica riparte esattamente da dove aveva lasciato, dimostrando ancora una volta solidità mentale e carattere da grande squadra. Dopo la pausa per la Coppa Italia, i “Galletti” di Enzo Distefano tornano in campo e conquistano due punti pesantissimi sul parquet della Green Volley Galatone, imponendosi al tie-break al termine di una vera e propria maratona durata quasi due ore e mezza.

Priva dell’infortunato Pedro Putini, Modica affronta una sfida tutt’altro che semplice contro una formazione salentina che, nonostante una classifica penalizzante, conferma sul campo valori tecnici e agonistici ben superiori. Ne nasce una gara intensa, combattuta e ricca di ribaltamenti di fronte, nella quale i biancoazzurri dimostrano maturità e sangue freddo nei momenti decisivi.

L’approccio dell’Avimec è quello giusto. Dopo una fase iniziale di equilibrio, Modica prende il controllo del primo set, accelera con decisione e costruisce un margine rassicurante grazie a una gestione lucida del gioco. Galatone prova a rientrare, ma la squadra di Distefano mantiene alta la concentrazione e chiude il parziale sul 17-25 con un attacco vincente di Pietro Mariano.

La reazione dei padroni di casa arriva nel secondo set. La sfida resta punto a punto fino alla fase centrale, poi Galatone, trascinata dall’ex Padura Diaz, trova continuità in attacco e allunga nei momenti chiave. Modica tenta di restare agganciata, ma alcuni errori in ricezione consentono ai salentini di pareggiare i conti chiudendo 25-20.

Nel terzo parziale l’inerzia sembra girare definitivamente dalla parte di Galatone. Dopo una lunga fase di equilibrio, i padroni di casa riescono a sfruttare meglio le occasioni, resistono ai tentativi di rimonta modicani e si aggiudicano il set 25-21, portandosi avanti nel computo generale.

È a questo punto che emerge il vero volto dell’Avimec Modica. Nel quarto set i biancoazzurri non mollano, resistono al calore del pubblico e, dopo aver ricucito più volte lo svantaggio, piazzano l’allungo decisivo nel finale. Con freddezza e determinazione, Modica chiude 21-25 e porta la partita al tie-break.

Il quinto set è una battaglia di nervi. Modica parte forte, costruisce un primo break e riesce a gestire il vantaggio nonostante i tentativi di rientro dei salentini. Galatone annulla due match point, ma alla terza occasione è capitan Chillemi a mettere a terra il pallone decisivo per il 13-15 che sancisce la vittoria biancoazzurra.

Un successo che vale doppio per l’Avimec Modica, non solo per la classifica ma soprattutto per la consapevolezza mostrata in una delle trasferte più difficili della stagione. Quattro vittorie consecutive che confermano il momento positivo e la solidità di un gruppo capace di soffrire, reagire e vincere anche nelle serate più complicate.

© Riproduzione riservata