Volley Modica, archiviata Reggio Calabria: al PalaRizza arriva la vicecapolista Castellana

Archiviata senza drammi la sconfitta sul campo della capolista Reggio Calabria, l’Avimec Modica volta pagina e da oggi concentra tutte le energie sul prossimo delicato impegno del campionato di Serie A3. Dopo due trasferte consecutive, il sestetto biancoazzurro tornerà finalmente davanti al proprio pubblico: domenica al “PalaRizza” arriva la BCC Tecbus Castellana Grotte, attuale vicecapolista del girone Blu.

Una sfida di alto profilo per la tredicesima giornata, che metterà alla prova carattere, condizione fisica e ambizioni della formazione guidata da coach Enzo Distefano.

Reggio Calabria ko, ma a testa alta

La gara del “PalaCalafiore” era stata cerchiata in rosso fin dall’inizio. Lo sapeva lo staff, lo sapevano i giocatori. E lo conferma lo stesso Distefano nell’analisi lucida e senza alibi del match:

«Sapevamo che sarebbe stata la partita più difficile di questa fase. Venivamo da un periodo molto positivo, con cinque vittorie nelle ultime sei gare, ma uscire con punti da Reggio Calabria non era semplice».

A pesare, anche le condizioni fisiche non ottimali di Putini e Garofolo, non pienamente recuperati dai rispettivi problemi. Contro una Domotek ricca di esperienza e qualità – con elementi come Saitta, Lazzaretto, Laganà e Presta – ogni minima imperfezione si paga a caro prezzo.

I numeri confermano la crescita dell’Avimec

Nonostante il risultato, Modica esce dal confronto con indicazioni incoraggianti. I numeri raccontano una partita giocata quasi alla pari nella fase di sideout, ma decisa dalla maggiore efficacia dei calabresi in battuta e contrattacco, fondamentali che spiegano il primato in classifica della Domotek.

«Reggio Calabria sbaglia pochissimo ed è cinica nei momenti decisivi. Il loro contrattacco fa la differenza», sottolinea Distefano.

Domenica al PalaRizza arriva Castellana Grotte

Nessuna tragedia, dunque. Da oggi l’Avimec Modica torna in palestra con un obiettivo chiaro: preparare al meglio la sfida contro Castellana Grotte, seconda forza del girone Blu.

All’andata, in Puglia, i biancoazzurri giocarono alla pari in tutti i set, sfiorando punti importanti e pagando caro un quarto parziale perso in modo sfortunato.

«Conosciamo bene le loro qualità. Castellana è la squadra che difende di più in questo campionato: serviranno pazienza, lucidità e continuità».

Il fattore campo come arma in più

Al “PalaRizza” l’Avimec proverà a far valere il calore del proprio pubblico, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo in una gara che si preannuncia lunga e combattuta.

«Dobbiamo sfruttare il fattore campo. Sarà una settimana di lavoro intenso, sia per recuperare gli infortunati, sia per arrivare pronti a un match di altissimo livello», conclude Distefano.

Domenica, Modica è chiamata a una prova di maturità. Contro la vicecapolista, per dimostrare che la crescita è reale e che il PalaRizza può diventare una fortezza.

© Riproduzione riservata