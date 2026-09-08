«Una persona che soffre, che è malata in modo irreversibile, che è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e che chiede di poter porre fine alla propria esistenza con dignità ha il diritto di ricevere una risposta certa e tempestiva». Parte da questa premessa il disegno di legge depositato all’Assemblea regionale siciliana dai […]
Volley Modica: al PalaRizza si prepara la nuova stagione di Serie A3
08 Set 2026 09:47
La preparazione dell’Avimec Modica entra nel vivo. Per la formazione biancoazzurra è iniziata ieri la terza settimana di lavoro in vista della nuova stagione di Serie A3, un periodo fondamentale per costruire condizione fisica, intesa e automatismi in vista dell’inizio ufficiale del campionato.
Coach Enzo Distefano e il suo staff stanno aumentando progressivamente i carichi di lavoro, con l’obiettivo di portare l’intero roster nelle migliori condizioni possibili ai primi allenamenti congiunti. Saranno proprio i test sul campo a fornire le prime indicazioni concrete sul livello di preparazione raggiunto dalla squadra.
Doppie sedute e tanto lavoro: l’Avimec Modica mette benzina nelle gambe
Il programma settimanale dei biancoazzurri prevede doppie sedute di allenamento, con un lavoro articolato su più fronti. La palestra si alterna alle sessioni tattiche e agli esercizi sulla sabbia, in un percorso pensato per costruire gradualmente la condizione atletica e affinare gli schemi di gioco.
La settimana si concluderà sabato mattina con l’allenamento in acqua, altra tappa di un programma intenso che punta a sviluppare resistenza, forza e capacità di sostenere i ritmi che la Serie A3 richiederà durante la stagione.
Al PalaRizza entusiasmo e grande intensità
Fin dal primo allenamento della settimana il gruppo si è presentato al PalaRizza con grande entusiasmo, confermando il clima positivo che accompagna questa prima fase della preparazione.
Il lavoro quotidiano procede con intensità. L’obiettivo è mettere “benzina” nelle gambe e costruire una base atletica solida da sfruttare nel corso dell’intera stagione. Un percorso che richiede sacrificio e continuità, ma che il gruppo sta affrontando con la giusta mentalità.
Nuovi e riconfermati, cresce l’amalgama
Uno degli aspetti più importanti di questa fase riguarda l’integrazione tra i nuovi arrivati e i giocatori riconfermati dalla scorsa stagione. La squadra sta lavorando per trovare rapidamente la giusta amalgama, elemento indispensabile per affrontare nel modo migliore una stagione lunga e impegnativa.
Il clima disteso e sereno che si respira nello spogliatoio sta favorendo il processo di integrazione. I nuovi innesti stanno entrando progressivamente nei meccanismi della squadra, mentre i giocatori già presenti lo scorso anno rappresentano un punto di riferimento importante per costruire una nuova identità collettiva.
L’Avimec Modica cresce, aspettando i primi test
La fase di preparazione rappresenta anche il momento in cui lo staff tecnico può intervenire sui dettagli e verificare la risposta dei giocatori alle diverse sollecitazioni. Distefano e i suoi collaboratori stanno cercando di far crescere la squadra in maniera omogenea, aumentando gradualmente il ritmo e la qualità del lavoro.
Le risposte fin qui sono positive. Tutto il gruppo sta mostrando grande disponibilità e sta affrontando con determinazione le sedute di allenamento. Ora l’attesa è rivolta ai primi allenamenti congiunti, che permetteranno di trasferire sul campo il lavoro svolto in queste settimane e di misurare i primi progressi.
© Riproduzione riservata