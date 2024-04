Volley Modica a testa alta anche a Fano, i “Galletti” sconfitti in quattro set ora programmeranno il futuro

L’Avimecc Volley Modica si congeda dai play off promozione del campionato di Serie A3 di pallavolo con la testa alta e il petto gonfio, nonostante la sconfitta contro la Smartsystem Fano in gara 2.

I “Galletti” hanno combattuto con orgoglio anche in questa partita, ma sono stati i marchigiani di coach Mastrangelo a imporsi in quattro set e a qualificarsi per i quarti di finale.

Nonostante la delusione per l’uscita dalla competizione, non c’è nulla da rimproverare ai biancoazzurri, che sono arrivati a Fano con la giusta concentrazione e la voglia di provare fino alla fine. Hanno lottato su ogni pallone, ma Fano, sostenuto dal numeroso pubblico, ha dimostrato di essere una squadra forte.

Nel primo set, Modica è riuscita a ribaltare il punteggio e a portarsi in vantaggio, ma nelle frazioni successive Fano ha dimostrato la propria superiorità, vincendo il match e qualificandosi per il turno successivo.

Nel post match, coach Enzo Distefano ha elogiato l’impegno e la determinazione dei suoi giocatori, sottolineando che escono dalla competizione a testa alta. Ha ringraziato i ragazzi e la società per il sostegno, e ha espresso la volontà di continuare a lavorare per il futuro della squadra.

Nonostante la sconfitta, l’Avimecc Volley Modica può guardare avanti con fiducia e orgoglio per quanto di buono è stato fatto in questa stagione, pronti a affrontare nuove sfide e a continuare a crescere.

