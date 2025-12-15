Volley: Green Sport Modica continua a volare: sesta vittoria consecutiva in Serie D/F

La Green Sport Modica non si ferma e conquista un’altra vittoria nel campionato di Serie D/F girone D. Al Geodetico della Sorda, il sestetto guidato dal trio Borgese-Failla-Pellegrino ha avuto la meglio sulla formazione ospite allenata da coach Fisichella, portando a casa il sesto successo consecutivo. Un risultato che conferma la superiorità della squadra modicana, capace di superare l’avversario in un match emozionante e ben giocato.

Una Gara Equilibrata e Combattuta

Il match di oggi ha visto le due squadre confrontarsi a viso aperto, con scambi intensi e un equilibrio che ha caratterizzato gran parte della partita. Nonostante le difficoltà iniziali, la Green Sport Modica ha saputo reagire e ribaltare le sorti della gara. Nel primo set, le padroni di casa, dopo essere rimaste sotto di 6 punti, hanno avuto anche la possibilità di chiudere il parziale a proprio favore. Tuttavia, il Fisichella Volley ha vinto di misura, portandosi a casa il set con il punteggio di 25-27.

Reazione di Orgoglio: Modica Pareggia i Conti

Il secondo set ha visto un inizio complicato per le ragazze di Capitan Melilli che hanno dovuto fare i conti con la solidità delle ospiti, che sono riuscite a mettere un margine di 6 punti di vantaggio. Tuttavia, la Green Sport Modica ha reagito con determinazione, con una prova d’orgoglio che ha permesso alle modicane di recuperare il divario e chiudere il set a 26-24, pareggiando i conti e restituendo al match l’equilibrio.

Dominio nel Terzo e Quarto Set: Modica Scatenata

Il terzo set ha visto una Green Sport Modica più decisa e incisiva. Le ragazze modicane hanno imposto il proprio gioco con una buona trama di gioco e un’ottima distribuzione del pallone. Il set si è concluso con un netto 25-12, grazie anche a una difesa solida e a un attacco efficace.

Nel quarto parziale, la Green Sport ha continuato sulla scia positiva, dominando il gioco e chiudendo il set con un perentorio 25-08. Il punteggio finale di 3-1 ha sancito la vittoria delle padroni di casa e il consolidamento del primato in classifica.

Sesta Vittoria Consecutiva: Green Sport Modica Prima in Classifica

Con questo successo, la Green Sport Modica si conferma leader del girone D, rafforzando il proprio primato in classifica. La squadra modicana, guidata dalla sapiente direzione tecnica del trio Borgese-Failla-Pellegrino, sta dimostrando una grande continuità di rendimento e una solidità che le permette di affrontare ogni sfida con determinazione.

“Una vittoria meritata, conquistata con la testa e con il cuore”, commenta a fine partita il coach Borgese. “Siamo soddisfatti della prestazione della squadra, ma sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare duro per mantenerci su questi livelli. La strada è lunga, ma con il carattere e la voglia di migliorare, possiamo fare grandi cose.”

Prossimo Impegno: Sfida alla Juvenilia Catania

La Green Sport Modica non ha intenzione di fermarsi e da lunedì inizierà a prepararsi per l’ultima partita dell’anno, che si giocherà domenica 21 dicembre 2025 contro la Juvenilia Catania. Un altro incontro che si preannuncia difficile, ma che le ragazze di Borgese e compagni sono determinate a vincere per chiudere l’anno in bellezza.

© Riproduzione riservata