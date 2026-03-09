Volley Giarratana travolge Giarre: vittoria netta e secondo posto in classifica

Grande prova di forza per l’ASD Volley Giarratana, che conquista una vittoria di enorme peso nel campionato di Serie C Maschile di Pallavolo superando con un secco 3-0 I Siciliani Giarre New Image. Un successo netto e meritato che consente alla formazione giarratanese di agganciare il secondo posto nel Girone B, rilanciando con decisione le proprie ambizioni nella stagione.

La gara disputata sabato ha mostrato una squadra determinata e concentrata, capace di trasformare la delusione della sconfitta dell’andata in una prestazione convincente e concreta. Fin dalle prime battute i padroni di casa hanno imposto il proprio ritmo, gestendo con lucidità ogni fase del match e mantenendo sempre il controllo dell’incontro.

Il risultato finale racconta bene l’andamento della partita. Il Giarratana ha chiuso i tre set con i punteggi di 25-20, 25-21 e 25-19, dimostrando solidità tecnica e grande compattezza di gruppo. Una prova collettiva di alto livello che ha esaltato il pubblico presente sugli spalti, trasformando il palazzetto in un vero e proprio fortino.

Soddisfatto al termine della gara l’allenatore Gianluca Giacchi, che ha sottolineato l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori. Il tecnico ha evidenziato come la squadra sia riuscita a trasformare la delusione della gara di andata in energia positiva, interpretando la partita con maturità e mantenendo sempre alta la concentrazione. Una vittoria che, secondo Giacchi, rafforza la fiducia del gruppo e che è stata dedicata al pubblico, il cui tifo incessante ha rappresentato una spinta decisiva nei momenti più intensi della sfida.

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Salvatore Pagano, che ha voluto evidenziare il percorso di crescita della società. Il numero uno del club ha sottolineato come questo risultato sia il frutto di un lavoro quotidiano fatto di impegno e programmazione. Battere una squadra competitiva come Giarre e raggiungere il secondo posto in classifica rappresenta un segnale importante per il prosieguo del campionato.

Pagano ha inoltre ricordato che la formazione femminile del club non è scesa in campo nel fine settimana a causa della pausa del campionato legata alla Coppa Italia di Pallavolo, un turno di riposo che servirà alla squadra per recuperare energie in vista dei prossimi impegni stagionali.

Determinante, ancora una volta, il contributo del pubblico. Il palazzetto di Giarratana si è trasformato in una bolgia di entusiasmo, con cori, applausi e un sostegno continuo che ha accompagnato la squadra dall’inizio alla fine dell’incontro. Un’atmosfera carica di passione che ha reso ogni punto una vera esplosione di energia e ha contribuito a spingere i giocatori oltre i propri limiti.

