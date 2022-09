Sarebbero pronte ad essere cancellate altre tratte aeree da Comiso. Dopo lo stop al Comiso – Bologna, sembra che si voglia adesso cancellare anche la tratta per Bari e quella per Venezia. Lo denuncia il rappresentante di Forza Italia, Giancarlo Cugnata.





Queste le sue recenti dichiarazioni: "Apprendiamo notizie a dir poco sconfortanti circa il futuro delle tratte dell’aeroporto di Comiso. Oltre alla cancellazione del volo da/per Bologna, ci risulta che la stessa sorte subiranno il Bari e il Venezia (al posto del quale sarà introdotto il volo per Treviso) nonostante ogni aereo parta quasi sempre al completo, decretando il successo della rotta e il grande interesse verso di essa da parte del territorio – dice Cugnata – Scelte aziendali, certo, ma resta il fatto che ancora una volta è la provincia di Ragusa a pagarne le conseguenze. Una provincia già molto penalizzata, indietro di decenni in fatto di infrastrutture, e che chiede a gran voce di essere collegata al resto dell’Italia e del mondo, per decollare economicamente ed esportare bellezza.