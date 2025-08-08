Vittoria, violenze sulla compagna e la figlia: 56enne con braccialetto elettronico

La Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino albanese di 56 anni, bracciante agricolo residente nel territorio comunale.

Il provvedimento prevede l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

L’indagine, condotta dagli investigatori del Commissariato, ha fatto emergere reiterati episodi di violenza e vessazioni nei confronti della convivente e della figlia minore. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe posto in essere comportamenti aggressivi e minacciosi, oltre a essere indagato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata ai danni della donna.

Le condotte contestate, che si sarebbero protratte per un periodo prolungato, hanno spinto la magistratura a disporre una misura restrittiva immediata, per garantire la tutela delle vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza.

