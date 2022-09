Vittoria: una rissa al giorno mette il medico di torno. Un nuovo episodio. Gurrieri: “Città non più sicura, intervenga lo Stato”

Ancora un episodio di cronaca a Vittoria. Se appena ieri davamo notizia di un altro pestaggio a Scoglitti, questa volta è finita in rissa, a sangue, a Vittoria. Torna a denunciarlo Piero Gurrieri, candidato all’Ars per i cinquestelle. “Un’altra rissa, e tanto sangue per terra, poi l’intervento della Polizia. Questa volta in pieno centro cittadino, a Vittoria, Roma/Magenta. Presto sapremo i particolari, inquirenti al Pronto soccorso del Guzzardi”.

“Parliamoci chiaro” aggiunge “questa città non è più sicura, non sono al sicuro le famiglie, gli anziani, le donne e i bambini. Chiedo al Sindaco di Vittoria di intervenire con urgenza presso il Prefetto, per chiedere nell’immediato un rafforzamento degli organici, fosse anche con l’intervento a presidio dell’esercito. Nessuno di noi può più far finta di nulla, e se lo Stato non intende intervenire, si organizzi una protesta pacifica davanti gli uffici della prefettura!”

(Foto Franco Assenza)