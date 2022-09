Altro pestaggio a Scoglitti, Dopo l’aggressione ai Carabinieri

"È un fatto gravissimo che segue di pochi giorni la violenza – denunciata dal dr. Raffa – ai danni di un adolescente al quale a forza sono stati rasati i capelli, una rissa – coltello alla mano – nella zona del bar Miramare, il pestaggio di un ragazzino nei pressi di un locale della Riviera Cammarana ad opera di una "gang" di coetanei, e il tentativo di stupro ai danni di una ragazzina appena tredicenne" premette Gurrieri.

"Siamo di fronte ad una escalation di violenza rispetto alla quale occorre che le istituzioni e la società civile reagiscano con ogni possibile determinazione, prima che accadano cose ancora più gravi"

"Occorre mettere in campo" – prosegue Gurrieri – "azioni e politiche educative, ma non basta. Chiedo per l'ennesima volta l'intervento del prefetto, perché Scoglitti è diventata una polveriera che non è possibile governare con organici e strumenti ordinari. Si impone un rafforzamento immediato degli organici di polizia e, sotto questo profilo, il ddl che ho presentato insieme all'on. Filippo Scerra al parlamento – pienamente condiviso anche dal Sindaco di Vittoria e i cui contenuti presenterò il prossimo 7 settembre in conferenza stampa – potrà garantire il riallineamento di poliziotti e militari alle previsioni delle piante organiche con molti uomini in più sul territorio, oltre ad un notevole ampliamento degli strumenti di prevenzione e controllo tramite videosorveglianza. Ed è su questo che mi attendo la convergenza di tutte le forze politiche e sociali".

"Inutile girarci intorno" – dice ancora l'avvocato Gurrieri – "la Sicurezza civica è una delle più grandi sfide, e anche la politica è chiamata a dare risposte ferme e unite. Ne va delle nostre famiglie, e dei nostri figli.

La città è nostra e non di questi manipoli di delinquenti, e ce la riprenderemo!"

(Foto Franco Assenza)