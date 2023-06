Vittoria: spacciava in piazza Manin, trovata la droga in un calzino

E’ stato arrestato dalla polizia di Vittoria, uno straniero di 28 anni, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, per il reato di spaccio.

LA PERQUISIZIONE

In piazza Manin la polizia ha notato uno scambio sospetto tra due persone. I due, una volta bloccati, sono stati identificati. Uno dei due ha opposto resistenza al controllo e quindi, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 48 dosi di hashish nascoste in una pochette e in un calzino. In tutto, 64 grammi. Inoltre, sono stati trovati anche 70 euro in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari.