Vittoria: si restaura Palazzo Ricca

La Giunta Municipale di Vittoria ha approvato il progetto di fattibilità per il restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Ricca di via Bixio. Si tratta di un edificio di proprietà del Comune che sarà finalmente restaurato grazie a un finanziamento di 2.400.000 euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Risilienza, in particolare dalla Missione 5 Componente 2 Intervento 2.1.

PALAZZO RICCA, UN EDIFICIO DI GRANDE PREGIO

Il restauro di Palazzo Ricca è un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio comunale e del centro storico della città. L’edificio è considerato di prestigio e rappresenta una parte importante della storia locale. È interessante notare che il palazzo era stato acquistato durante la precedente legislatura, ma a causa della mancanza di fondi, il restauro non era stato possibile fino a questo momento.

Grazie al finanziamento ottenuto dal PNRR, Palazzo Ricca sarà restituito al suo antico splendore. Una volta completati i lavori di restauro, la struttura sarà messa a disposizione della collettività per ospitare momenti istituzionali di rilievo e importanti eventi culturali.