Meteo: tutti a mare a far la passeggiata. Da martedì arrivano le nuvole

Domenica 12 maggio ha regalato a Ragusa una splendida giornata di sole, con molte persone che hanno approfittato del bel tempo per fare passeggiate all’aria aperta, tra cui a Marina di Ragusa. Ma cosa ci riserveranno i prossimi giorni in termini di clima?

Lunedì 13 Maggio: Tempo Stabile e Temperature Gradevoli

Inizia la settimana con cielo sereno a Ragusa. Durante la mattinata, il sole sarà il protagonista, con poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando intorno ai 22°C, e il vento sarà moderato provenendo da Sud-Sud Ovest. Nel pomeriggio le condizioni resteranno stabili, senza precipitazioni in vista. Anche la serata si presenterà serena, con temperature che scenderanno leggermente.

Martedì 14 Maggio: Aumento della Copertura Nuvolosa e Possibili Precipitazioni

Le previsioni indicano un aumento della nuvolosità durante la notte e la mattinata di martedì. Le temperature rimarranno comunque miti, ma si consiglia di portare con sé un ombrello, poiché potrebbero verificarsi precipitazioni durante il pomeriggio. Anche in serata il cielo sarà coperto, ma senza piogge significative.

Mercoledì 15 Maggio: Alternanza di Nubi e Schiarite

Mercoledì ci sarà una leggera riduzione della copertura nuvolosa durante la notte, seguita da un aumento delle nubi durante la mattinata. Le temperature massime saranno intorno ai 27°C, con un vento che aumenterà leggermente di intensità provenendo da Sud Est. Nel pomeriggio il cielo sarà nuovamente coperto, ma senza piogge previste. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili.

Giovedì 16 Maggio: Cielo Variabile con Aumento del Vento

Le previsioni per giovedì indicano una copertura nuvolosa variabile durante tutta la giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est, ma non sono previste precipitazioni significative. La serata si presenterà con un cielo nuvoloso, ma senza piogge.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni, si consiglia di prepararsi a un’inizio settimana piacevole, ma di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

