Vittoria rilancia il centro storico: nuovi incentivi e sgravi fiscali per le attività commerciali

Un nuovo strumento per rilanciare il commercio e restituire centralità economica e sociale al centro storico. È stato presentato a Palazzo Iacono il nuovo Regolamento per lo sviluppo commerciale e il rilancio delle attività economiche nel centro storico e nei siti di interesse socio-culturale, approvato dalla Giunta comunale e pensato per favorire investimenti e nuova imprenditorialità.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto con le principali associazioni di categoria, tra cui Confcommercio e Confesercenti, mentre con la CNA un incontro dedicato si era già svolto nei giorni precedenti.

Un piano per la riqualificazione commerciale e urbana

A illustrare i contenuti del regolamento è stato il dirigente della Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria, Alessandro Basile, che ha curato la redazione del documento.

Il nuovo impianto regolamentare nasce con l’obiettivo di sostenere le attività economiche che intendono investire nel centro storico, accompagnando un processo di riqualificazione commerciale e urbana basato sulla qualità dell’offerta, sulla cura degli spazi esterni e sulla valorizzazione dell’identità architettonica della città.

In particolare, il regolamento punta a promuovere il decoro urbano, l’armonia estetica dei dehors e l’eleganza degli spazi commerciali, nel rispetto dello stile liberty che caratterizza il tessuto urbano di Vittoria.

Incentivi e agevolazioni per le nuove attività

Il documento non si presenta come uno strumento restrittivo, ma come un insieme di misure pensate per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove attività.

Tra le principali misure previste figurano contributi a sostegno dei canoni di locazione dei locali commerciali, oltre a sgravi ed esenzioni tributarie per cinque anni per le nuove aperture.

Il regolamento prevede inoltre riduzioni dell’aliquota IMU per i proprietari degli immobili che metteranno a disposizione spazi per attività economiche e premi dedicati alle imprese innovative ed eco-sostenibili.

Si tratta di strumenti che mirano a incentivare l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali e a favorire il ritorno di vitalità economica nel centro cittadino.

Via Cavour al centro della strategia di rilancio

Particolare attenzione viene riservata a Via Cavour, storicamente considerata il “salotto elegante” della città.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di rafforzare il ruolo di questa arteria come punto di riferimento per lo shopping, la socialità e l’accoglienza turistica, valorizzando al tempo stesso il patrimonio architettonico e culturale del centro storico.

Il regolamento si inserisce infatti in una strategia più ampia che punta a restituire centralità al cuore urbano, trasformandolo in uno spazio attrattivo per cittadini, visitatori e imprenditori.

L’obiettivo: nuova vitalità economica per il cuore della città

Il nuovo regolamento rappresenta uno dei pilastri della strategia di sviluppo economico dell’amministrazione comunale, che punta a creare un sistema commerciale moderno e sostenibile.

Secondo l’amministrazione, il rilancio del centro storico non può limitarsi agli interventi urbanistici ma deve passare anche attraverso politiche di sostegno alle imprese e alla qualità dell’offerta commerciale.

Le parole del sindaco Francesco Aiello

A sottolineare la visione dell’amministrazione è stato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha definito il regolamento un passaggio fondamentale per il futuro economico della città.

«Questo regolamento rappresenta un passo importante verso una visione moderna e sostenibile dello sviluppo economico del nostro centro storico», ha dichiarato Aiello.

«Vogliamo creare le condizioni affinché chi investe possa farlo in un contesto ordinato, qualificato e attrattivo. I negozi sono un presidio sociale oltre che economico e il loro rilancio passa anche dalla cura dell’identità urbana».

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