Vittoria ricorda Giovanni Palatucci, “Giusto tra le Nazioni”, nel 78° anniversario della morte

Vittoria ha reso omaggio a Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, nel 78° anniversario della sua morte avvenuta il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau. La cerimonia commemorativa si è svolta in Piazza Vittoria Colonna, accanto alla stele e all’ulivo piantumato nel 2021 in sua memoria.

Alla presenza del Prefetto di Ragusa, Dott.ssa Tania Giallongo, del Questore di Ragusa, Dott. Salvatore Fazzino, del Sindaco di Vittoria, On. Francesco Aiello, e delle principali autorità civili e militari locali e provinciali, è stata deposta una corona di fiori in onore dell’eroico funzionario.

Durante la commemorazione, il Baby Sindaco ha letto un brano che ripercorreva la vita e le azioni coraggiose di Palatucci, impegnato a salvare centinaia di ebrei durante l’occupazione nazista, rischiando la propria vita. Gli alunni della scuola “Portella della Ginestra” hanno reso omaggio con l’esecuzione del canto “Gam Gam” e dell’Inno d’Italia, trasformando la cerimonia in un momento di memoria viva e partecipata, rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

