L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo. Il primo Avviso è […]
Vittoria ricorda Giovanni Palatucci, “Giusto tra le Nazioni”, nel 78° anniversario della morte
10 Feb 2026 12:48
Vittoria ha reso omaggio a Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, nel 78° anniversario della sua morte avvenuta il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau. La cerimonia commemorativa si è svolta in Piazza Vittoria Colonna, accanto alla stele e all’ulivo piantumato nel 2021 in sua memoria.
Alla presenza del Prefetto di Ragusa, Dott.ssa Tania Giallongo, del Questore di Ragusa, Dott. Salvatore Fazzino, del Sindaco di Vittoria, On. Francesco Aiello, e delle principali autorità civili e militari locali e provinciali, è stata deposta una corona di fiori in onore dell’eroico funzionario.
Durante la commemorazione, il Baby Sindaco ha letto un brano che ripercorreva la vita e le azioni coraggiose di Palatucci, impegnato a salvare centinaia di ebrei durante l’occupazione nazista, rischiando la propria vita. Gli alunni della scuola “Portella della Ginestra” hanno reso omaggio con l’esecuzione del canto “Gam Gam” e dell’Inno d’Italia, trasformando la cerimonia in un momento di memoria viva e partecipata, rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
© Riproduzione riservata