Vittoria, riapre il teatro comunale

La lunga attesa è finita. Sono stati completati i lavori di efficientamento energetico nel teatro comunale di Vittoria. Il teatro sarà riaperto ufficialmente il prossimo 15 febbraio, alle ore 18.

Per l’occasione è previsto un concerto del Coro Polifonico Ibleo

Si chiude così un calvario durato cinque anni. Il teatro venne chiuso nel 2023 durante il periodo della gestione commissariale del comune, allorché si scoprì che una parte del tetto era pericolante ed era necessario eseguire altri lavori di messa in sicurezza. I lavori vennero eseguiti, dopo una lunga attesa e il teatro venne inaugurato a fine 2022. Quattro mesi dopo, però, venne nuovamente chiuso, cogliendo di sorpresa la città e quanti avevano programmato delle rappresentazioni e degli appuntamenti all’interno del teatro.

Questa volta, sono stati eseguiti i lavori di efficientamento energetico e di climatizzazione (sia in estate che in inverno). Il comune ha usufruito di un finanziamento di 600.000 euro nell’ambito del Po Fesr Sicilia 2014 – 2020 per la misura che riguarda l’asse “Energia sostenibile e qualità della vita”.

“Ora il teatro è completo sotto tutti i punti di vista e sarà utilizzato per la città” spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro. Con la climatizzazione il teatro potrà essere utilizzato anche durante i mesi estivi.

Il teatro, intitolato a Vittoria Colonna, fondatrice della città, si trova in piazza del Popolo, attiguo alla chiesa tardo barocca della madonna delle Grazie. È stato realizzato in stile neoclassico su progetto dell’architetto Giuseppe Di Bartolo, uno dei maggiori esponenti dell’architettura siciliana del XIX secolo. La volta è stata affrescata dall’artista vittoriese Giuseppe Mazzone.

