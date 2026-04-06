Vittoria piange il notaio Pippo Traina: intellettuale raffinato e custode di cultura

VITTORIA – La città perde una delle sue figure più rappresentative e amate. È scomparso il notaio Pippo Traina, professionista stimato e, soprattutto, intellettuale di straordinaria cultura, capace di lasciare un segno profondo ben oltre l’ambito della sua attività notarile.

Uomo di grande sensibilità umanistica, Traina era un appassionato bibliofilo, conoscitore attento di edizioni rare e raffinate, collezionista curioso e instancabile. Per decenni ha coltivato e condiviso la sua passione per i libri e per l’arte, frequentando mercatini, librerie e spazi culturali, sempre alla ricerca di nuove scoperte. Momenti che diventavano occasioni di incontro e confronto, spesso vissuti insieme ad amici e compagni di viaggio con cui condivideva lo sguardo aperto verso culture diverse.

La sua competenza si esprimeva anche nella scrittura: Traina ha dedicato pagine di grande spessore critico ad artisti del territorio, accompagnandone i percorsi fin dagli esordi. Nei suoi testi emergeva una conoscenza profonda dei movimenti artistici e una rara capacità di cogliere l’essenza più intima della ricerca creativa.

Non meno importante il suo amore per il cinema. Giovanissimo, fu tra i promotori di un circolo cinematografico al Cinema Teatro Garibaldi, contribuendo a diffondere in città una cultura cinematografica attenta e consapevole. Negli anni Sessanta, insieme ad altri giovani, diede vita anche a un piccolo spazio culturale, “Il Barattolo”, nato in un garage ma capace di diventare luogo di idee, confronto e fermento intellettuale. Era, tra l’altro, padre del regista Andrea Traina.

Raffinato conferenziere e operatore culturale, Pippo Traina è stato per Vittoria un punto di riferimento, capace di coniugare rigore professionale e passione per la cultura. Alla città mancheranno la sua ironia sottile, la sua curiosità e la sua competenza.

Alla moglie Nuccia e ai figli Fabrizio, Andrea ed Emanuele le condoglianze da parte di Ragusaoggi.it

© Riproduzione riservata