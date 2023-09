Vittoria netta per il Modica Calcio, 4 a 1 contro Atletico Catania

Ancora una vittoria per il Modica Calcio che si regala ieri la terza vittoria consecutiva, mostrando un ottimo calcio tra le mura amiche del “Vincenzo Barone”. Si finisce a festeggiare sotto la tribuna dei tifosi rossoblu un 4-1 contro l’Atletico Catania che lascia tanta soddisfazione. Una vittoria importante per il prosieguo del campionato, anche alla luce delle sconfitte di Enna e Real Siracusa, che portano i rossoblù ad essere soli in testa alla classifica del Girone B.

Il primo tempo è ricco di emozioni con il Modica Calcio che regala sprazzi di grande gioco. Al 5’ è Azzara a spingere sull’acceleratore e a rendersi pericoloso dalle parti di Vitale. La prima grande occasione arriva dai piedi di Manfrè che al 14’ stampa il pallone sulla traversa da fuori area, sulla ribattuta arriva Azzara che di testa la manda alta. Servono altri 4 minuti per un lancio in mezzo che trova Incatasciato al centro dell’area, stop di destro e conclusione secca di sinistro che non lascia scampo all’estremo difensore catanese. Il raddoppio arriva dopo dieci minuti, l’Atletico Catania prova a spingere ma i difensori rossoblu sono bravi a bloccare l’avanzata e far partire il contropiede, Manfrè parte in volata e si fa trovare lucido con un tiro da fuori che si insacca all’angolino basso di sinistra. Nei minuti di recupero arriva il fallo di Ballatore che concede il rigore agli avversari, dal dischetto Giannaula chiude il primo tempo sul 2-1.

Il secondo tempo vede subito il Modica in avanti per chiudere la partita nel più breve tempo possibile. Al 6’ arriva il gol di Savasta dopo una mischia in area che ha visto Prezzabile allungare il pallone per il numero 11 modicano che non si lascia sfuggire la grande occasione. Servono solo 3 minuti per vedere un’altra rete di Diop con la sua nuova squadra, dagli sviluppi di un calcio d’angolo il centrale di difesa svetta su tutti e schiaccia il pallone in rete per il 4-1. Al 15’ è Manfrè a sfiorare la doppietta con un tiro da fuori di poco alto. Con il risultato ormai conquistato i padroni di casa gestiscono il vantaggio fino alla fine, rischiando davvero poco per portare a casa i definitivi tre punti.

“Siamo stati bravi sul 2-1 perchè poteva rientrare un po’ di nervosismo – dice a fine gara il tecnico rossoblu Giancarlo Betta -. Nel secondo tempo invece siamo entrati con grande maturità. Quando troviamo spazi e tempi giusti sappiamo fare grandi cose, mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. Manfrè e Azzara si sono inseriti benissimo e hanno subito trovato la loro dimensione qui a Modica. Mi è piaciuta molto – ammette Betta – l’intensità della squadra, perchè è fondamentale mantenere questi ritmi. Importante è anche il ritorno di Grasso, è un valore aggiunto della squadra e quindi lo aspettiamo al massimo delle sue potenzialità. Testa subito alla prossima perchè dobbiamo continuare su questa strada”.

Modica Calcio – Imesi Atletico Catania 4-1

Modica Calcio: Marino, Ballatore, Cacciola (10’ st Guerci), Alferi, Vindigni (21’ st Ferotti), Diop, Azzara (18’ st Grasso), Incatasciato (26’ st Aprile), Savasta (32’ st Agodirin), Manfrè, Prezzabile. Panchina: Genovese L., Ababei, Ferotti, Aprile, Guerci, Cicero, Palermo, Grasso, Agodirin. Allenatore: Giancarlo Betta.

Imesi Atletico Catania: Vitale, Ranno, Orofino, Sakho, Giuffrida (38’ st Zappalà), La Cognata, Ilardi, Caruso, Giannaula (35’ st Mazzamuto), Stampaola, Zappalà. Panchina: Tomaselli, Finocchiaro, Zanella, Scuderi, Zagami, Mazzamuto, Cannella, Truscello, Spampinato. Allenatore: Antonio Richichi

Marcatori: 18’ pt Incatasciato (M), 29’ Manfrè (M), 46’ Giannaula rig. (C), 6’ st Savasta (M), 9’ st Diop (M)

Ammoniti: Vindigni, Cacciola (M), Ranno (C)