Vittoria: minorenne arrestato per droga

I carabinieri hanno arrestato un minorenne di Vittoria trovato in possesso di sostanze stupefacenti, in particolare di hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 55 grammi di hashish e 0,5 grammi di marijuana. E’ stato trovato in possesso anche di un bilancino elettronico di precisione e di una somma di denaro di 195 euro, provento dell’attività di spaccio.

LA DROGA RITROVATA ANCHE IN CASA

I Carabinieri hanno quindi esteso il controllo a casa del minorenne, dove hanno trovato ulteriori 0,5 grammi di hashish e un altro bilancino di precisione. Tutti gli oggetti e le sostanze stupefacenti sono stati sequestrati.

Il minore è stato quindi arrestato per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Successivamente, è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, dove rimarrà a disposizione delle autorità giudiziarie competenti.