Vittoria, lo stradale di Alcerito è un percorso a ostacoli tra buche e pozzanghere

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Buche, avvallamenti, pozzanghere che coprono l’asfalto: lo stradale di Alcerito, nelle campagne di Vittoria, è ridotto a ciò che resta di una strada. Eppure è una delle arterie che agricoltori e produttori percorrono ogni giorno per raggiungere aziende agricole e serre, in una zona considerata strategica per l’economia agricola vittoriese.

Le condizioni del fondo stradale mettono a rischio la sicurezza di chi transita e danneggiano mezzi e attività produttive. Un problema che, in un territorio che vive di agricoltura, non riguarda soltanto chi abita o lavora nella zona, ma l’intera filiera che dalle serre porta i prodotti verso i mercati.

C’è poi un capitolo politico. L’asfaltatura dell’intero stradale, a quanto viene denunciato, era stata assicurata a un gruppo consiliare durante l’approvazione dell’ultimo bilancio comunale, passato anche grazie al sostegno di quel gruppo. Un impegno che, a oggi, non ha avuto seguito.

A sollevare il caso è il consigliere comunale Giuseppe Scuderi, che parla di «una fotografia vergognosa» dello stato delle strade di campagna e chiede che i cittadini sappiano perché quegli impegni siano rimasti sulla carta. Scuderi sollecita l’amministrazione a inserire tra le priorità la riqualificazione della viabilità rurale, da considerare un’infrastruttura strategica per il comparto agricolo, e annuncia che continuerà a segnalare situazioni simili finché non arriveranno interventi concreti.

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