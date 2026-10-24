Lutto nella Chiesa ragusana, è morto don Giovanni Mandarà: fu parroco al Santissimo Salvatore

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La Chiesa ragusana perde uno dei suoi sacerdoti di più lungo corso. È morto don Giovanni Mandarà, originario di Santa Croce Camerina, che per oltre mezzo secolo ha servito le comunità della diocesi. A darne notizia è stata la stessa diocesi con un messaggio del vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, che lo ha affidato alla preghiera dei fedeli: «Il Signore lo accolga nel Suo Regno di luce e di pace».

Don Giovanni era stato ordinato presbitero il 21 agosto 1971 nella cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa. Da allora il suo ministero lo ha portato in diverse realtà del territorio, ma il ricordo più vivo lo ha lasciato nella parrocchia del Santissimo Salvatore, a Ragusa, dove è stato parroco e dove tanti lo ricordano per la vicinanza alle persone e per l’impegno nelle attività della comunità.

Negli ultimi anni era tornato nella sua Santa Croce Camerina, come cappellano dell’Istituto Sacro Cuore Casa Suor Nazarena, continuando a vivere il sacerdozio accanto agli ospiti della struttura.

Il saluto si dividerà tra le due città della sua vita. La camera ardente sarà aperta domani, domenica 25 ottobre, dalle 9 alle 11 nella casa di riposo Beata Maria Schininà di Ragusa. Dalle 12 la salma sarà trasferita ed esposta nella chiesa del Carmine di Santa Croce Camerina. I funerali saranno celebrati lunedì 26 ottobre, alle 16, nella chiesa Madre di San Giovanni Battista, sempre a Santa Croce.

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