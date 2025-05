Vittoria, il vento abbatte un albero alla scuola Caruano: auto distrutta, tragedia sfiorata

Un albero abbattuto dal vento ieri sera a Vittoria. Alcune raffiche di vento che si sono verificate nel tardo pomeriggio di ieri hanno piegato un albero situato lungo la recinzione esterna della scuola Caruano di Vittoria. Uno dei rami più grandi si è piegato e si è spezzato cadendo all’interno del cortile della scuola e colpendo una vettura che era parcheggiata.

Danneggiata la carrozzeria della vettura e rotto il vetro del parabrezza. Per fortuna, nessuno si trovava nella zona o accanto alla vettura e nessuno è rimasto ferito. Si tratta di un albero di grandi dimensioni, il più grandi tra quelli che si trovano nei pressi della scuola. Per la rimozione dell’albero e per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale. Inoltre, l’ufficio ambiente del comune effettuerà dei controlli per verificare lo stato di salute dell’albero e degli altri esemplari nella zona. Lo stesso sindaco Francesco Aiello ha pubblicato sui social le foto dell’accaduto.

