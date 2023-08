Vittoria, Iaquez e Greco aderiscono a “Vittoria e Scoglitti Punto a Capo”

Due consiglieri comunali di Vittoria aderiscono al progetto politico “Punto a capo”, promosso dal neo-sindaco di Acate Gianfranco Fidone.

Il movimento politico, in piena estate, è sbarcato a Vittoria ed ha trovato l’adesione di un gruppo di persone. Il movimento si chiamerà “Acate e Scoglitti Punto a capo”. È stato costituito il nuovo direttivo, composto da(Toti Miccoli, Antonio Prelati e Biagio Cirica.

A distanza di due settimane, arriva l’adesione di due consiglieri comunali: si tratta di Agata Iaquez e Marco Greco.

I due consiglieri abbandonano la coalizione Aiello

I due, entrambi facenti parte della coalizione che ha sostenuto il sindaco Francesco Aiello, eletto nell’ottobre 2021, hanno annunciato la loro decisione qualche giorno fa.

Non si potrà costituire però un gruppo consiliare autonomo (il regolamento non lo prevede): Greco e Iaquez resteranno nel gruppo misto, insieme a Giovanna Biondo e Francesco Cannizzo.

Ma le loro posizioni sono diversificate e se Cannizzo e Biondo, hanno sempre mostrato fedeltà alle posizioni dell’attuale sindaco, Iaquez e Greco hanno invece assunto, sia pure a fasi alterne, posizioni diversificate.

Sia Iaquez che Greco hanno avuto, nella loro storia politica, degli elementi in comune. Provenienti dall’area di destra, sono stati consiglieri comunali eletti nello schieramento di centrodestra: Greco era stato consigliere comunale durante la sindacatura Nicosia, Iaquez era stata eletta nel 2016 in una lista civica a sostegno dell’ex sindaco Giovanni Moscato. Greco era anche coordinatore cittadino di Forza Italia, nonché candidato alle elezioni regionali nell’autunno scorso proprio nelle fila del partito azzurro.

Pur da posizioni di destra, i due avevano aderito al progetto politico promosso da Aiello. Iaquez era stata eletta nelle liste del Pd, Greco nella lista civica “Aiello sindaco”.

Greco era stato tra i maggiori sostenitori della proposta di revoca del presidente Alfredo Vinciguerra (atto su cui pende un ricorso al Tar), poi si era allontanato dalla giunta. Qualche mese fa era tornato sui suoi passi, manifestando pubblicamente la sua posizione e la sua disponibilità a entrare nella giunta guidata da Aiello, salvo poi allontanarsene nuovamente.

Greco e Iaquez: “I cittadini chiedono una politica che sappia ascoltare”

“Come ha dimostrato Acate – dicono i consiglieri Iaquez e Greco – i cittadini chiedono una politica che sappia ascoltare, che sappia avere una visione e che sia in grado di rompere con i soliti metodi del passato guardando avanti e al futuro. A Vittoria e a Scoglitti è un fatto estremamente positivo che il civismo abbia avuto un sussulto con la costituzione del progetto “Punto a capo” che ha già nel nome la sua ragione sociale. Crediamo che la nostra città meriti molto di più e che abbia bisogno di un cambio di passo. L’attuale amministrazione non è riuscita a determinare un cambiamento significativo né a essere all’altezza dei bisogni della comunità e delle sue componenti economiche, sociali e culturali. Per questa ragione continueremo ad essere il pungolo e la proposta, senza esacerbare i toni ma con la forza delle nostre idee. È il momento di guardare al futuro con una visione differente”.

In consiglio comunale i quattro consiglieri sono confluiti nel gruppo misto hanno posizioni differenti. Greco è il capogruppo.

In aula, nell’ultima seduta, dopo le dichiarazioni di Greco, la consigliera Giovanna Biondo è intervenuta per esprimere le sue intenzioni dui voto, così come quelle di Giuseppe Cannizzo, che continuano a permanere nel sostegno all’amministrazione Aiello.