Vittoria: genero e suocero arrestati per droga. In casa, anche un falco di specie protetta

Sono stati arrestati a Vittoria dalla Polizia un 26enne e il suocero 56enne accusati entrambi di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata effettuata dalla Squadra Mobile e dall’unità cinofila di Catania.

Gli agenti avevano notato uno strano andirivieni dalla casa del giovane che già si trovava in regime di arresti domiciliari per reati di droga.

Per questo motivo i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. I cani hanno fiutato la droga che era stata nascosta: in totale, 11 grammi di cocaina, 34 grammi di hashish e una pianta di marijuana con infiorescenza di circa 40 grammi. C’era anche un bilancino di precisione, varie bustine in plastica e un “libro mastro” con annotati nomi degli acquirenti e a fianco le somme di denaro.

OLTRE ALLA DROGA, ANCHE IL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA E UN FALCO DI SPECIE PROTETTA

Durante la perquisizione è stato anche appurato che era stato effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica.



Inoltre, all’interno dell’abitazione del 26enne è stato rinvenuto un falchetto tinninculus, rapace di specie protetta la cui detenzione è illegale, affidato poi al personale della Ripartizione Faunistica di Ragusa per le cure necessarie.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto di energia elettrica, detenzione illegale di animali di specie protetta e maltrattamenti di animali ed è stato condotto in carcere a Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 56enne invece è stato arrestato per furto di energia elettrica ed è stato sottoposto ai domiciliari.