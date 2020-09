Vittoria, emergenza idrica. Sallemi: "Imprenditori del centro storico in ginocchio" - Ragusa Oggi

Vittoria, emergenza idrica. Sallemi: “Imprenditori del centro storico in ginocchio”

“Dai proprietari dei locali del centro storico di Vittoria, in particolare del tratto più alto della via Cavour, ci arrivano notizie sconcertanti: da giorni e giorni non ricevono una goccia d’acqua e quando fanno richiesta al Comune per una autobotte gli dicono che non sarebbe una priorità!”.

Con queste parole il candidato a sindaco Salvo Sallemi raccoglie il grido d’allarme degli esercenti della movida di Vittoria Che reclamano a gran voce un servizio essenziale.

“Andrea Zisa – prosegue Sallemi – è un giovane che ha deciso di investire e creare lavoro, e che si è speso con una candidatura nella

Nostra lista di FdI, ci ha raccontato un’odissea: come si fa a lavorare senza acqua? Perché per il Comune non è una priorità dare l’acqua a pub, ristoranti, birrerie, pizzerie? Quindi da un lato il Comune vuole giustamente è il

pagamento del canone idrico ma dall’altro non fornisce nessun servizio e nemmeno quello di emergenza dell’auto notte, con gli esercenti costretti ad acquistare l’acqua dai privati! Esercenti che sono inoltre tenuti specie dopo la pandemia a rispettare stringenti norme igienico sanitarie. È così che aiutiamo l’economia di Vittoria?”.

“Chiediamo interventi immediati per risolvere l’emergenza. Abbiamo sempre

detto che i problemi della rete idrica sono atavici e frutto di 40 anni di mala

Politica e serve investire per ammodernare tutto il circuito però ciò non toglie che le emergenze vadano risolte con tutti i mezzi possibili”, ha concluso Sallemi.