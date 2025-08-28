Vittoria, egiziano trovato con coltello a serramanico: denunciato ed espulso

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno denunciato a piede libero un uomo di 45 anni, di origine egiziana, per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il controllo della volante

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato l’uomo seduto su una panchina in stato di evidente alterazione psico-fisica. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di sottoporlo a un controllo, che si è esteso a una perquisizione personale.

Addosso all’extracomunitario è stato rinvenuto un coltello a serramanico con una lama lunga 9 cm. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

La scoperta della clandestinità

Dagli accertamenti successivi è emersa la condizione di clandestinità sul territorio nazionale da parte del 45enne. Pertanto, oltre alla denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica di Ragusa, il soggetto è stato affidato all’Ufficio Immigrazione della Questura.

Espulsione e rimpatrio

Dopo la predisposizione e notifica degli atti a firma del Prefetto e del Questore, è stata avviata la procedura di espulsione dall’Italia. L’uomo è stato accompagnato in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), dove rimarrà in attesa del trasferimento nel Paese d’origine.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata