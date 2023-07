Vittoria, ecco i nuovi dirigenti dell’ente

Il comune di Vittoria ha ridisegnato la macrostruttura dell’ente.

La giunta presieduta da Francesco Aiello ha proceduto alle nomine dei nuovi dirigenti: ci sono alcune conferme e alcune novità.

Alessandro Basile è confermato come dirigente del settore Bilancio; il sindaco gli ha assegnato anche l’Urbanistica. Giorgio La Malfa, dirigente al settore Affari generali guiderà anche i Servizi alla Persona. Giuseppe Sulsenti, di recente rientrato da Ragusa, guiderà i settori Cultura e Tributi e ad interim, anche la CUC (Centrale unica di committenza) e le Manutenzioni.

Giacomo Cascio, che era stato assunto per guidare il settore Sviluppo Economico, è passato all’Avvocatura. Cascio era stato assunto con la procedura ex articolo 110, che prevede le assunzioni a tempo determinato con la qualifica di dirigente, di persone in possesso di professionalità specifica; viene attuata per i settori in cui l’ente non ha dirigenti di ruolo o risorse interne adeguate.

Giacomo Cascio, che è avvocato, non era però iscritto da qualche tempo all’Ordine professionale e, per alcuni mesi, ha guidato il settore Avvocatura pur non essendo iscritto appunto all’Ordine. Di recente, è stato riammesso nell’Ordine degli Avvocati di Ragusa (in precedenza era stato iscritto a Catania). Cascio, inoltre, non è Cassazionista; di conseguenza non potrà rappresentare l’ente presso il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

Angela Bruno sollevata dall’Avvocatura, assegnata allo Sviluppo Economico

Alla luce di queste variazioni, Giacomo Cascio, ha quindi preso il posto di Angela Bruno, che il sindaco aveva sollevato dall’incarico all’Avvocatura cinque mesi fa, destinandola alla direzione Consulenza Legale, costituita ad hoc. Ora, la sezione Consulenza Legale non è più presente e l’avvocato Angela Bruno è stata destinata allo Sviluppo Economico.

L’ispezione condotta dalla Regione

Le nomine dei dirigenti, in particolare la nomina di Cascio e lo spostamento di Angela Bruno dall’Avvocatura, dove era dirigente titolare, sono finite sotto i riflettori degli ispettori regionali che da quasi un anno stanno conducendo accertamenti al comune di Vittoria, rilevando e segnalando alcune irregolarità. Per Cascio, secondo gli ispettori sarebbe irregolare anche la procedura seguita per la nomina. La prima ispezione si è già conclusa, la seconda è ancora in corso.

L’amministrazione ha già presentato ricorso asl Tar avverso le conclusioni della prima ispezione.

Nel frattempo, sono in corso di svolgimento altri due concorsi per le assunzioni, sempre con procedura ex articolo 110, di altri due dirigenti. La procedura include anche i funzionari attualmente in servizio nell’ente.