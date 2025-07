Vittoria, donna apre una bottiglia di latte e ci trova pezzi di vetro: scatta la denuncia ai Carabinieri

Una tranquilla mattina si trasforma in un momento inquietante per una donna di Vittoria che, dopo aver aperto una bottiglia di latte di una nota marca, ha rischiato di ingerire pezzi di vetro. Il figlio della donna ha immediatamente sporto denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri, consegnando non solo la bottiglia ancora parzialmente piena, ma anche i frammenti di vetro ritrovati all’interno del contenitore.

Il racconto è chiaro: la madre, dopo aver aperto la bottiglia di plastica, ha portato il latte alla bocca e ha avvertito una consistenza anomala. Fortunatamente, si è subito fermata, evitando di ingerire i corpi estranei. Solo in un secondo momento ha compreso che si trattava di veri e propri pezzi di vetro, finiti chissà come nel liquido. A supporto della denuncia, il giovane ha consegnato ai militari anche una serie di fotografie scattate sul momento, che documentano inequivocabilmente la presenza di frammenti taglienti nel latte.

La donna, per il momento, ha scelto di non farsi visitare da un medico, ritenendo di non aver subito conseguenze fisiche immediate, ma ha comunque dichiarato ai Carabinieri di riservarsi la possibilità di presentare un referto medico qualora dovessero manifestarsi sintomi nei prossimi giorni.

I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti del caso, anche per verificare l’autenticità del prodotto e ricostruire l’intera filiera, dalla produzione alla distribuzione. L’episodio, se confermato, potrebbe avere risvolti seri anche per l’azienda produttrice, che rischia un’indagine per responsabilità civile e penale.

Fonte: Ansa

© Riproduzione riservata